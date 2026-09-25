Reprodução/Instagram Paulo Zulu e Elaine Quisinski

Elaine Quisinski, de 38 anos, anunciou o fim do relacionamento com Paulo Zulu, de 63, nesta quinta-feira (24). A modelo revelou que os dois estão completamente separados há nove meses e afirmou que o casamento já deveria ter chegado ao fim há dois anos. O casal estava junto desde 2017 e tem um filho, Kiron, de 5 anos.

O anúncio do término foi feito por Elaine em sua conta no Instagram, por meio dos seus stories após ela receber questionamentos sobre a relação com o modelo. De acordo com a ex-mulher de Paulo Zulu, a decisão não aconteceu de forma repentina e envolveu situações que ela classificou como sérias.





“Eu e Paulo Zulu não estamos mais juntos. Esse casamento já era para ter acabado há 2 anos, mas há 9 meses estamos totalmente separados”, escreveu. Em seguida, ao comentar o fim do relacionamento, Elaine afirmou que não pretende expor os motivos que levaram à separação.

Ela, no entanto, destacou que o processo não teve um desfecho romântico como muitos casais dizem por aí e mencionou a existência de “questões muito sérias”.

Não existe nenhum romantismo no término e existem questões muito sérias envolvidas Elaine Quisinski, ex-mulher de Paulo Zulu.





Elaine também afirmou que, apesar do fim da relação, os dois vem procurando manter uma convivência adequada por causa do herdeiro. “Pelo nosso filho, estamos fazendo nosso melhor”, concluiu.

Apesar da repercussão nas redes socais, até o momento, Paulo Zulu não se pronunciou publicamente sobre a separação.

Reprodução/Instagram Elaine Quisinski anuncia término com Paulo Zulu





História de Paulo Zulu e Elaine Quisinski

Paulo Zulu e Elaine Quisinski começaram a se relacionar em 2017. Em maio de 2021, nasceu Kiron, primeiro e único filho do casal. Na época, os dois compartilharam detalhes sobre o nascimento do menino, que veio ao mundo em Joinville, Santa Catarina.

Além de Kiron, Paulo Zulu é pai de Patrick, de 24 anos, e Derek, de 22, frutos do relacionamento anterior com a modelo Cassiana Mallmann. Os dois foram casados por 23 anos e se separaram em 2015.

Reprodução/Instagram Paulo Zulu e Elaine Quisinski





Quem é Paulo Zulu?

Paulo Cezar Fahlbusch Pires, conhecido como Paulo Zulu, ficou conhecido inicialmente pela carreira como modelo. Ele também atuou em novelas e programas de televisão, incluindo “Laços de Família”, “Mulheres Apaixonadas” e “Belíssima”.

No entanto, nos últimos anos, o famoso passou a viver uma rotina mais afastada dos holofotes em Santa Catarina, onde também administra uma pousada.

Até a publicação desta matéria, Elaine ainda não havia detalhado quais são as “questões muito sérias” mencionadas por ela ao anunciar o fim do relacionamento.



