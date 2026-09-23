Reprodução/Internet) Sócio de Rick fala sobre morte de sertanejo

Olívio Beltrão, sócio do cantor Rick, da dupla com Renner, que teve a morte confirmada nesta terça-feira (22), chegou a ser convidado para viajar no helicóptero que caiu na região de Santa Bárbara (SC). No entanto, o amigo do cantor sertanejo não aceitou o convite e preferiu fazer o trajeto de carro.

Em entrevista à NSC TV, ele contou que optou por seguir de carro. O relato foi dado nesta terça-feira (22), antes de a aeronave ser encontrada.

“Como eu moro em Palhoça [na Grande Florianópolis], eu resolvi subir de carro. Falei: ‘Vou mais cedo, vão indo’. Eu gosto de viajar de carro. O Rick ainda insistiu para que eu fosse com eles, mas eu acho que são coisas a que estamos sujeitos na vida”, disse à NSC TV, pouco antes de a aeronave ser localizada.

Para nós, agora, fica a saudade, fica o grande legado que o Rick deixa para o povo brasileiro, com mais de 1.500 composições. Um homem apaixonado pelo que fazia, com um talento descomunal, um homem maravilhoso. Beltrão, sócio de Rick.

Ao falar com a Record, Beltrão ainda destacou que os dois haviam conversado pela última vez por volta das 10h. Na ocasião, Rick chegou a perguntar como estava o tempo na cidade de destino. “Mostrei o tempo para ele. O piloto estava do lado”, afirmou.

Reprodução/Jornal Razão/Instagram Sócio de Rick

Além do artista sertanejo, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e dois pilotos: Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Todos morreram.

O que se sabe

A aeronave havia desaparecido na região montanhosa de Urubici, que estava sob alerta para fortes tempestades. Na tarde de segunda-feira (21), ela partiu de Porto Belo em direção ao município de São Joaquim.

Rick Sollo e Bruno Avelar tinham um almoço marcado para as 12h daquele mesmo dia com o prefeito de São Joaquim, José Teodoro de Sena Amaral (PL), conhecido como Dorinho, na Vinícola Leone di Venezia.

Após a confirmação das mortes, a Polícia Civil do Estado instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. A pasta vai verificar a eventual existência de conduta humana dolosa ou culposa, de responsabilidade criminal, que possa ter contribuído para a queda da aeronave.



