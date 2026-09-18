Reprodução/Internet Giovanna Gold já queria participar de A Fazenda antes do convite

Giovanna Gold já havia explicado por que aceitaria participar de A Fazenda 18 antes mesmo de confirmar presença no reality da Record. Um mês antes de entrar no confinamento, a atriz de Pantanal (1990) afirmou ao Central Splash, que desejava permanecer afastada das notícias por um período. Para ela, o programa representava uma oportunidade de entrar em uma bolha e evitar assuntos ligados às eleições, a Donald Trump e ao cenário brasileiro.

"Eu acho que eu ia gostar de ir para A Fazenda nesse momento porque eu tô precisando ficar off [desligada, em inglês]. Pegar um tempo sem ouvir [Donald] Trump, sem ouvir eleição, sem ouvir os absurdos desse país. Entrar numa bolha. Tô louca pra entrar numa bolha", justificou ela. A declaração foi feita cerca de um mês antes de Giovanna Gold efetivamente integrar o elenco da nova temporada da atração da Record.

Giovanna Gold criticou espaço dado a famosos

Na época da entrevista, a atriz ainda afirmava que nunca havia recebido contato oficial da equipe responsável pelo reality. Apesar disso, seu nome aparecia com frequência em listas de possíveis participantes do programa. "Todo ano eu tô garantida em A Fazenda e nunca recebi nenhum zap, nenhuma ligação, nada", brincou.

A atriz também aproveitou a entrevista para comentar os perfis de personalidades que, em sua avaliação, costumam receber oportunidades no entretenimento. Giovanna Gold, que está afastada da televisão, acreditava que poderia se adaptar ao confinamento. "Vamos lembrar que eu não sou nepobaby, não sou esposa de ninguém, nem mãe de filho de diretor. Eu sou apenas uma atriz", declarou. Ela relacionou sua experiência profissional à disposição para participar do programa caso recebesse um convite.

Outro ponto abordado foi a exposição da vida pessoal diante das câmeras. "Minha vida pessoal... Eu sou tão verdadeira, tão legítima, tão autêntica, tão conectada comigo mesma, com o meu tempo e espaço, que eu não me preocupo muito com o julgamento que vão fazer da minha pessoa", disse.

Apesar do interesse em participar do programa, Giovanna contou que não costuma assistir à televisão de maneira tradicional. Seu contato com realities ocorre principalmente por vídeos publicados nas redes sociais e por conteúdos compartilhados por pessoas próximas.

"Eu nem tenho televisão. Mas é tudo corte, né? Tudo TikTok, Instagram. Aí, sim, eu vejo. Mas já meio filtrado. Meus amigos gravam para assistir no dia seguinte porque acham totalmente antropológico, um estudo da sociedade", concluiu ela ao justificar o motivo de aceitar um possível confinamento.