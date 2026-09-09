Reprodução/Youtube William Bonner e Fátima Bernardes no videocast "Cá Entre Nós"

William Bonner, 62 anos, que está casado com a ceramista e artista plástica Natasha Dantas, 46, desde 2018, falou abertamente sobre o fim de seu casamento com Fátima Bernardes, 63. O ex-âncora do Jornal Nacional, da TV Globo, virou o assunto do momento ao mostrar maturidade ao comentar sobre a antiga relação.

O jornalista foi o convidado especial do videocast "Cá Entre Nós", apresentado por Fátima e pela filha dos dois, Beatriz Bonemer, 28, que foi ao ar na noite desta terça-feira (08). Durante a conversa, o coapresentador do Globo Repórter falou dos 26 anos em que esteve ao lado da colega de profissão.

Ao longo do bate-papo, o comunicador surpreendeu ao negar a ideia de que o divórcio, anunciado em 2016, seja sinônimo de fracasso.

Na ocasião, William Bonner questionou a expectativa de que uma relação precise durar para sempre para ser considerada bem-sucedida, principalmente quando os caminhos dos parceiros mudam ao longo dos anos.

Reprodução/Youtube William Bonner, Fátima Bernardes e Beatriz Bonemer no videocast "Cá Entre Nós"





"Se você se casa com alguém, você vai até que a morte os separe? Mesmo que, em alguns momentos, os projetos não sejam mais os mesmos? É assim que funciona?", disse. Na sequência, a namorada de Túlio Gadêlha, 38, lembrou que, depois do anúncio da separação, ouviu diversas vezes que o casamento dos dois "não tinha dado certo".

Sem pensar duas vezes, o veterano da televisão contou que costumava contestar essa interpretação. De acordo com ele, a trajetória dos dois deveria ser levada em consideração, já que construíram uma linda família ao longo de mais de duas décadas juntos.

Expliquei para os que ousaram dizer: 'O casamento acabou, dizer que não deu certo é você que está dizendo'. Vamos conversar: nós passamos 26 anos juntos, tivemos três filhos que são pessoas maravilhosas, tivemos harmonia e respeito a vida inteira, até o fim do casamento. Fátima Bernardes, apresentadora e jornalista.





A amizade continua

Bonner também reforçou a maneira como o término foi conduzido por ambos. O jornalista afirmou que os dois fizeram questão de que o fim da relação não apagasse a história que foi construída em comum. "A forma como nos separamos foi respeitosa", destacou.

Reprodução/Youtube William Bonner no videocast "Cá Entre Nós"





O marido de Natasha ainda citou a convivência que os dois mantêm, mostrando que isso seria um indicativo de que o encerramento do casamento não significou o fim de todos os vínculos. Durante a conversa, o comunicador também disse que a relação com os três herdeiros continuou fazendo parte da vida dos dois.

"São dez anos de as pessoas vendo o que aconteceu nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, e a maneira como a gente se relaciona até hoje", continuou.





Ao ouvir o relato dos pais, Beatriz participou da discussão e comentou sobre a forma como amigos e conhecidos costumam reagir diante de uma separação normalmente.

Em sua visão, dizer que um relacionamento "não deu certo" pode ser injusto e, às vezes, até mesmo inadequado, caso a pessoa ainda esteja lidando com o fim da relação. "E se a pessoa estivesse mal, sofrendo, você vai falar na cara dela: 'Que pena'?", indagou.



