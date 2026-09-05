Fagner Vilela - iG Chucky ganha vida de celebridade no Rock in Rio ao lado de músico





Quem circulou pela Cidade do Rock nesta última sexta-feira (4), primeiro dia do Rock in Rio 2026, encontrou uma presença inusitada entre os fãs. O Chucky, famoso personagem de “Brinquedo Assassino”, virou atração ao lado do músico Victor Pato e já acumula mais de mil fotos no festival.

Conhecido como Chucky do Rolê, o boneco acompanha Victor há quatro anos em shows, festivais, bares e até encontros com amigos. No Rock in Rio, a repercussão não foi diferente.

“Já pararam pra caramba. Pararam, até tiraram mais de mil fotos já. É quase um estande móvel, né? Vira uma atração”, contou Victor ao iG.

♬ som original - iG @portal_ig O boneco Chucky roubou a cena no primeiro dia do Rock in Rio. Em conversa com o iG, o músico Victor Pato contou como surgiu a ideia de levar o personagem para os eventos e revelou que, com o tempo, o boneco acabou se tornando parte da família. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o canal do WhatsApp no link da bio 📲 📹 iG #iG





Do medo à paixão

A relação do músico com o personagem começou ainda na infância. Victor conta que tinha medo de Chucky quando era criança, mas, com o passar dos anos, passou a acompanhar os filmes da franquia e se tornou fã.

A paixão cresceu a ponto de ele tatuar o personagem na perna e começar uma coleção. Hoje, Victor tem cerca de 14 bonecos, mas sempre quis ter uma versão em tamanho real.

O sonho se concretizou depois que ele conheceu o trabalho do artesão Fabrício Abreu, indicado pelo dublador Guilherme Briggs. O boneco, que inicialmente seria apenas mais uma peça da coleção, acabou ganhando uma função bem maior.

Victor levou Chucky para um show da banda e percebeu a reação imediata do público. Depois disso, as pessoas começaram a perguntar pelo personagem sempre que ele aparecia sem o boneco.

“Eu descobri que a galera não tem medo do Chucky, a galera gosta. Gosta mesmo”, afirmou.

Fagner Vilela - iG Chucky





Chucky ganhou espaço na família

A presença do personagem também ultrapassou os palcos. Segundo Victor, Chucky já participa de fotos de família, recebe presentes e é tratado como parte das comemorações. “É como se fosse uma pessoa”, brincou o músico.

A família, aliás, nunca estranhou muito a paixão: “Minha família em geral, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Os três são esquisitos que nem eu. Então assim, super normalizaram. Eles acham maneiríssimo, inclusive.”



