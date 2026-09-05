Reprodução Instagram Carla Diaz explica afastamento do X após experiência no “BBB”





Durante conversa com o iG no Rock in Rio, nesta sexta-feira (4), Carla Diaz, de 35 anos, falou sobre a relação que mantém com as redes sociais e revelou que estabelece alguns limites para preservar a saúde emocional. A atriz, que recentemente voltou ao X, antigo Twitter, para divulgar a novela vertical “Então é Amor?”, afirmou que considera a plataforma tóxica, principalmente por conta da forte ligação do público com sua participação no “Big Brother Brasil”.

Carla explicou que sua percepção sobre o X também está relacionada à maneira como os fãs continuam repercutindo acontecimentos de sua edição do reality show, mesmo após cinco anos de sua participação. Para ela, embora tenha carinho pela experiência, é importante entender que aquela fase ficou no passado.

“Eu acho que não é medo, mas eu acho que eu tenho limites com algumas redes. Por exemplo, eu acho o Twitter muito tóxico, como eu vim de torcidas de Big Brother, o público do Twitter, ele é muito imerso, ele é muito quente por conta de Big Brother”, afirmou ao iG.





Atriz prefere escolher o que consome

Carla destacou que é grata por tudo o que viveu no reality, mas não pretende permanecer presa às discussões daquela época. Segundo ela, algumas redes acabam concentrando conteúdos relacionados ao programa mesmo depois do fim das edições, algo que não considera saudável para seu momento atual.

“Então, é um tipo de rede que eu gosto, eu super sou grata pelo meu passado, por tudo que eu vivi. Não é à toa que eu estou aqui hoje, minha trajetória faz parte disso, de tudo que eu já vivi, mas pra mim já passou”, explicou.

A atriz também ressaltou que atualmente procura ter mais controle sobre aquilo que acompanha na internet. Para ela, a possibilidade de selecionar os conteúdos consumidos é uma ferramenta importante para manter o equilíbrio.

“Eu acho que principalmente pra saúde mental, sabe? Eu acho que hoje a gente tem o poder de escolher o que a gente quer consumir. Eu sou muito adepta a isso, sabe? O que me faz bem, o que a energia é boa, eu vou lá consumir”, disse.

Carla participou do “BBB 21” e considera a experiência uma das mais intensas de sua vida. Apesar de reconhecer a importância do reality em sua trajetória, ela reforçou que não retornaria ao confinamento.

“Já passou essa fase, eu já vivi, foi uma experiência, eu acho que uma das experiências mais loucas e incríveis da minha vida. Sou muito grata ao Big Brother, por tudo que eu vivi lá, mas já vivi, né? Já foi, uma edição já tá muito bom”, declarou.

iG Carla Diaz





“Então é Amor?” marca aposta em novo formato

Além de falar sobre as redes sociais, Carla Diaz comentou a experiência de protagonizar “Então é Amor?”, novela vertical lançada recentemente pelo Globoplay. Na produção, ela interpreta Liz, uma mulher intensa e dissimulada que usa cadeira de rodas e desenvolve uma obsessão pelo noivo, personagem de Micael Borges.

Na trama, Liz se coloca no caminho do romance do rapaz com Rosa, interpretada por Arianne Botelho. Para Carla, o formato representa uma novidade que pode ampliar as possibilidades de produção e abrir espaço para profissionais do audiovisual.

“Eu acho que novela vertical é um novo formato incrível, que já é muito famoso lá fora e que agora o Brasil tá consumindo mais”, afirmou.

A atriz também demonstrou entusiasmo com a possibilidade de o formato ganhar novas produções no país: “Então que venham mais novelas verticais, porque a gente tem aí equipes incríveis, muitos atores incríveis, maravilhosos, que precisam também de oportunidades. E eu acho que o formato vertical, ele vem pra abrir portas pra muita gente também.”



