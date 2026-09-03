Reprodução Instagram Neymar revela que terceira filha com Bruna Biancardi se chamará Mariah

Neymar revelou o nome da terceira filha que espera com Bruna Biancardi. A menina se chamará Mariah, conforme anunciado pelo jogador nas redes sociais nesta quinta-feira (3). O casal já é pai de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 1, e agora aguarda a chegada de mais uma menina.

O nome foi divulgado por meio de uma publicação feita pelo atleta. Na imagem, um desenho reúne as duas filhas do casal, Mavie e Mel, acompanhado de uma mensagem escrita pela influenciadora. “Não fique triste! Estamos sempre com você. Te amamos muito. Mamãe, Mavie, Mel e Mariah”, dizia o recado.

Reprodução Instagram Neymar

A revelação aconteceu um dia após Neymar deixar a partida entre Santos e Palmeiras, ainda no primeiro tempo, depois de sentir dores. O jogador foi substituído e passou a ser acompanhado pela equipe médica do clube.

Anúncio da gravidez

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a terceira gravidez juntos em 15 de junho de 2026. A novidade foi compartilhada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais e no canal da influenciadora no YouTube.

O registro foi gravado nos Estados Unidos, durante a cobertura da fase de grupos da Copa do Mundo. Na ocasião, o casal também promoveu um chá revelação em família e descobriu que estava à espera de outra menina.

Significado do nome Mariah

Mariah é uma variação gráfica de Maria, nome de origem hebraica associado a Miryam. A inclusão da letra “h” no final dá uma grafia mais moderna e também bastante utilizada em diferentes países.

Entre os significados atribuídos ao nome estão “senhora soberana”, “venerada”, “a que é amada” e “amada por Deus”. Mariah também aparece relacionada, em interpretações poéticas, à expressão “estrela do mar”, associação tradicionalmente vinculada ao nome Maria.

Filhos de Neymar

Além de Mavie e Mel, Neymar é pai de Davi Lucca, de 15 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 2, filha de Amanda Kimberlly.



