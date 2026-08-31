Foto: Reprodução / Instagram / @lionelrichie Lionel Richie

O cantor norte-americano Lionel Richie, de 77 anos, precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em St. Louis, nos Estados Unidos, após apresentação.

De acordo com o site TMZ, Lionel deu entrada em um hospital local, no sábado (29), após se apresentar no The Muny, em Forest Park. A suspeita é de desidratação.

Ainda segundo o TMZ, fãs relataram que o cantor começou a passar mal no final do show e chegou a pedir uma cadeira para sua equipe durante a última música, “All Night Long”.

Essa não é a primeira vez que o cantor passa mal durante um show. No final de junho, Lionel sentiu tonturas durante a abertura de sua turnê em St. Paul, Minnesota, e precisou ser hospitalizado.





Quem é Lionel Richie?

Lionel Brockman Richie Jr. é cantor, compositor e produtor musical. Ele nasceu em 20 de junho de 1949, no Alabama, nos Estados Unidos.

O artista alcançou a fama nos anos 1970 como compositor e co-vocalista do grupo Motown Commodores.

Em 1981, Richie escreveu e produziu o single “Endless Love”, que gravou em dueto com Diana Ross. A música permanece entre os 20 singles mais vendidos de todos os tempos.

Em 1982, ele lançou oficialmente sua carreira solo com o álbum Lionel Richie. Durante sua trajetória solo, Richie se tornou um dos principais nomes da música romântica na década de 1980 e vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo.

Ele ganhou quatro prêmios Grammy, incluindo Canção do Ano por “We Are the World” e Álbum do Ano por Can't Slow Down. “Endless Love” foi indicada ao Oscar, enquanto “Say You, Say Me” ganhou o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Canção Original.