Reprodução/Internet Fantástico registrou três piores resultados consecutivos de 2026

Poliana Abritta minimizou a pressão por audiência no Fantástico após o programa registrar resultados abaixo de seu desempenho habitual nos últimos meses. O dominical da Globo chegou à pior marca do ano pela terceira vez consecutiva. Apesar dos números, a jornalista descartou um cenário de crise e destacou que a atração permanece na liderança da televisão aberta nas noites de domingo.

"Quando a gente pensa no, analisando a média de audiência, ele continua líder aos domingos. Então, isso é uma coisa tranquila. A gente faz o nosso trabalho e acho que a audiência responde", declarou Poliana Abritta ao Notícias da TV na terça-feira (25), durante um evento. No dia 9, a revista eletrônica marcou 13,9 pontos de média na Grande São Paulo, seu terceiro menor resultado seguido de 2026.

Poliana Abritta destaca engajamento do Fantástico

O índice ficou apenas um décimo acima do pior desempenho alcançado pelo Fantástico em 2025, registrado na última edição daquele ano. Em sentido oposto, o recorde de 2026 ocorreu em maio, quando o programa atingiu 18,7 pontos de média. Desde então, a atração não voltou a ultrapassar a marca de 16 pontos na principal praça do mercado publicitário brasileiro.

Poliana Abritta também apontou a repercussão digital como outra forma de avaliar o alcance do programa. "O conteúdo do Fantástico já roda nas redes sociais e é superconsumido. Rende assunto a semana toda. Esses cortes que vão para as redes sociais estão rodando e trazendo público para o Fantástico por uma outra porta. Isso que é interessante", destacou a apresentadora.

No TikTok, Poliana Abritta soma 65 mil seguidores e publica conteúdos sobre sua rotina e os bastidores do Fantástico. "É uma plataforma que tem muito a ver com o tipo de conteúdo que a gente produz. O Fantástico é um tesouro em repertório", contou.

"Tem muito adolescente ali, tem muita gente interessada e achei que precisava aproveitar essa plataforma e fazer essa ponte. Através da rede social, as pessoas acessam um conteúdo que é aprofundado, dinâmico e coerente", finalizou.

O Fantástico foi criado por Boni, com a participação de Armando Nogueira, Borjalo, Augusto Cesar Vanucci, Manoel Carlos, Ronaldo Bôscoli e João Loredo, em formato de revista eletrônica, e estreou em 5 de agosto de 1973.