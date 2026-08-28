Poliana Abritta minimizou a pressão por audiência no Fantástico após o programa registrar resultados abaixo de seu desempenho habitual nos últimos meses. O dominical da Globo chegou à pior marca do ano pela terceira vez consecutiva. Apesar dos números, a jornalista descartou um cenário de crise e destacou que a atração permanece na liderança da televisão aberta nas noites de domingo."Quando a gente pensa no Fantástico, analisando a média de audiência, ele continua líder aos domingos. Então, isso é uma coisa tranquila. A gente faz o nosso trabalho e acho que a audiência responde", declarou Poliana Abritta ao Notícias da TV na terça-feira (25), durante um evento. No dia 9, a revista eletrônica marcou 13,9 pontos de média na Grande São Paulo, seu terceiro menor resultado seguido de 2026.O índice ficou apenas um décimo acima do pior desempenho alcançado pelo Fantástico em 2025, registrado na última edição daquele ano. Em sentido oposto, o recorde de 2026 ocorreu em maio, quando o programa atingiu 18,7 pontos de média. Desde então, a atração não voltou a ultrapassar a marca de 16 pontos na principal praça do mercado publicitário brasileiro.
Poliana Abritta destaca engajamento do Fantástico
Poliana Abritta também apontou a repercussão digital como outra forma de avaliar o alcance do programa. "O conteúdo do Fantástico já roda nas redes sociais e é superconsumido. Rende assunto a semana toda. Esses cortes que vão para as redes sociais estão rodando e trazendo público para o Fantástico por uma outra porta. Isso que é interessante", destacou a apresentadora.No TikTok, Poliana Abritta soma 65 mil seguidores e publica conteúdos sobre sua rotina e os bastidores do Fantástico. "É uma plataforma que tem muito a ver com o tipo de conteúdo que a gente produz. O Fantástico é um tesouro em repertório", contou.
"Tem muito adolescente ali, tem muita gente interessada e achei que precisava aproveitar essa plataforma e fazer essa ponte. Através da rede social, as pessoas acessam um conteúdo que é aprofundado, dinâmico e coerente", finalizou.
O Fantástico foi criado por Boni, com a participação de Armando Nogueira, Borjalo, Augusto Cesar Vanucci, Manoel Carlos, Ronaldo Bôscoli e João Loredo, em formato de revista eletrônica, e estreou em 5 de agosto de 1973.