Reprodução Morre Tim Curry

O ator Tim Curry, de 80 anos, conhecido por interpretar grandes papéis como Dr. Frank-N-Furter no clássico cult “The Rocky Horror Picture Show”, Sr. Hector em "Esqueceram de mim 2" e Pennywise em “It: Uma Obra-Prima do Medo”, morreu em Los Angeles, na noite de terça-feira (25)

De acordo com o site TMZ, uma equipe de emergência foi chamada à casa do ator, mas os socorristas apenas declararam sua morte. Não há suspeita de crime no caso.

Instagram Morre Tim Curry





Tim lutava contra diversos problemas de saúde após sofrer um grave AVC em 2012, que exigiu uma cirurgia cerebral.

Quem é Tim Curry?

Nascido em 19 de abril de 1946, em Grappenhall, na Inglaterra, Tim Curry descobriu-se apaixonado pela atuação desde jovem, quando participou de um coral. Sua estreia profissional aconteceu em 1968, no musical “Hair”, em Londres.

O espetáculo foi seu grande diviso de águas, já que foi nos bastidores desse espetáculo que conheceu Richard O'Brien, criador do sedutor Dr. Frank-N-Furter, para a peça “The Rocky Horror Show”, encenada pela primeira vez em 1973.





O sucesso nos palcos o levou ao cinema em 1975, quando reprisou o papel no filme.

O ator também ficou conhecido por ter interpretado a entidade em forma de palhaço Pennywise, no filme de terror. Também interpretou Rooster no filme musical “Annie” (1982), o Lorde das Trevas no filme “A Lenda” (1985) e Wadsworth no filme “Os Sete Suspeitos” (1985), baseado no jogo Cluedo.

Reprodução Tim Curry - IT





Outros trabalhos de Tim incluem “It - Uma Obra-Prima do Medo” (1990), baseado na obra do escritor Stephen King, “Annie”, “Clue”, “A Caçada ao Outubro Vermelho”, “Muppet Treasure Island”, “A Família Addams: O Retorno”, “Esqueceram de Mim 2” e “Todo Mundo em Pânico 2”.

Tim era respeitado no mundo da atuação, tendo recebido três indicações ao Tony e uma ao Emmy durante suas cinco décadas na indústria.