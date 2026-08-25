Reprodução/Internet Coração de Mãe marcou 7,54 pontos em seu capítulo de despedida

Coração de Mãe saiu de cena na programação da Record com uma conquista não vista pela emissora nos últimos 6 anos em seus folhetins noturnos: um recorde de audiência em pleno último capítulo. A novela turca conseguiu encerrar sua trajetória com o seu melhor desempenho da história, conseguindo um feito que não era reproduzido pela dramaturgia noturna da rede desde 9 de dezembro de 2019, quando Topíssima se despediu com o seu maior público de todos os tempos.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que Coração de Mãe teve 7,54 pontos de média em seu último capítulo, exibido na noite desta segunda-feira (24). A novela turca conquistou um pico de 8,73 pontos, o segundo maior do canal ao longo do dia (atrás apenas dos 8,86 do Cidade Alerta nacional), e foi sintonizada por 11,65% dos televisores ligados entre 21h e 21h57.

Ao longo das suas 27 semanas de exibição, entre fevereiro e agosto deste ano,acumulou média de 5,8 pontos na principal metrópole do país -- foi o pior desempenho dos folhetins turcos da faixa das 21h desde a estreia do slot, em 2024. Sua antecessora direta, a novela Mãe, anotou 6,3 entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026. Força de Mulher, que marcou a estreia do gênero na Record, acumulou 7,9 pontos de média entre agosto de 2024 e julho de 2025.

Outros destaques

No Rio de Janeiro, a despedida demarcou 5,43 pontos de média. Diferentemente de São Paulo, em que a trama foi a terceira maior audiência da programação na segunda-feira, o folhetim foi apenas o sexto melhor desempenho da grade da Record na capital fluminense, ficando atrás dos 10,19 obtidos pelo Balanço Geral, 8,30 do Cidade Alerta Rio, 7,00 do Jornal da Record, 6,16 da reapresentação de Jesus e 5,90 da edição nacional do Cidade Alerta.

A Entrevista com os Candidatos, na Globo, estreou com 24,24 pontos de média e chegou ao pico de 25,18. Já Galvão FC marcou 1,93 ponto, seu pior resultado desde a estreia no SBT, embora tenha preservado a terceira colocação. Primeiro Impacto, por sua vez, alcançou 3,32 pontos e conquistou pela primeira vez a vice-liderança em sua faixa completa.

