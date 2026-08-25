Reprodução/Internet Williams Sousa sofreu ataque homofóbico na porta de delegacia

Williams Sousa, conhecido como Coruja, recebeu uma manifestação de solidariedade da TV Tapajós, afiliada da Globo em Santarém, no Pará, depois de sofrer um ataque homofóbico. Repórter da RBA TV, afiliada da Band em Belém, o jornalista foi xingado e perseguido na porta de uma delegacia na quinta-feira (20). Segundo a emissora, o agressor seria parente de um réu cuja condenação havia sido noticiada pelo profissional.

O episódio contra o jornalista experiente ganhou uma grande repercussão nas redes sociais no domingo (23), depois da circulação de um vídeo da abordagem. Nas imagens, o homem acusa Williams Sousa de ter desrespeitado sua família e profere frases de cunho sexual contra o jornalista da RBA TV.

Afiliada da Globo, a TV Tapajós informou ao vivo que o repórter já adota as medidas cabíveis após o ocorrido. Nesta segunda-feira (24), a emissora abordou o caso durante a edição do telejornal local Bom Dia Tapajós.

Williams Sousa recebe solidariedade de afiliada da Globo

O apresentador Zé Rodrigues leu uma nota de repúdio em nome da emissora durante o telejornal matinal. “O repórter Williams Sousa foi vítima de uma situação, uma abordagem bastante truculenta na rua por parte de um cidadão", disse o comunicador em defesa do colega de profissão.

O jornalista sinalizou que a emissora manifesta a solidariedade. "Ele foi ofendido, foi perseguido durante essa abordagem. Nós, do Sistema Tapajós de Comunicação, manifestamos solidariedade ao Coruja”, disse o âncora.

Durante a manifestação, Zé Rodrigues também destacou que o repórter da Band acumula mais de 40 anos de atuação como repórter policial. A emissora defendeu a liberdade de imprensa e ressaltou que eventuais discordâncias sobre uma notícia não justificam agressões contra jornalistas.

A TV Tapajós ainda condenou especificamente o teor homofóbico das ofensas dirigidas ao profissional durante a abordagem que ocorreu na porta da delegacia na semana passada. “Discordar de uma informação não dá a ninguém o direito de atacar, humilhar ou tentar descredibilizar um profissional da imprensa", afirmou.

Zé Rodrigues relatou que a emissora repudia qualquer ataque contra profissionais de imprensa. "A TV Tapajós repudia qualquer forma de ataque, preconceito, principalmente homofóbico, ou intimidação contra profissionais da imprensa”, concluiu o apresentador da afiliada da Globo.