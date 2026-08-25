Reprodução/Youtube Casimiro fala sobre CazéTV

Casimiro Miguel, 32 anos, comentou sobre o momento atual do mercado de mídia e destacou que existe uma "má vontade" por parte do público ao analisar o trabalho da CazéTV. Em um corte de uma de suas lives, que viralizou nesta segunda-feira (24), o jornalista fez questão de se pronunciar para defender que o canal tenha uma proposta própria.

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Ainda durante a live, o comunicador criticou a tentativa de colocar diferentes veículos de comunicação na mesma categoria. Ao refletir sobre o assunto, o famoso citou algumas plataformas que são concorrentes da CazéTV.

“Eu acho que tem uma má vontade das pessoas também de voltar a falar, botar tudo numa caixa só. Tipo: ‘Ah, CazéTV só tem sacanagem’. Não é verdade. Tem boas coisas na CazéTV. ‘Ah, a Globo não tem nada divertido, nada’. Não é verdade. A ESPN não tem nada? Tem também”, disparou.

Na sequência, o jornalista ainda falou sobre o fato de a CazéTV ter uma proposta predominantemente voltada ao entretenimento. No entanto, isso não significa que o canal não aborde assuntos sérios e importantes.

“Às vezes, a gente tem debates vazios, às vezes a gente tem debates acalorados, às vezes a gente tem debates sérios, às vezes a gente tem conteúdo. Mas eu acho que a gente tem ali um conteúdo muito mais voltado ao entretenimento”, disse.

Reprodução/CazéTV Apresentador Casimiro

Em sua visão, a mudança no comportamento do público ajuda a explicar o espaço cada vez menor para produções jornalísticas que sejam mais sérias e profundas.

Infelizmente mesmo, o bom Jornalismo vai perdendo espaço, porque o bom jornalismo custa caro. O bom jornalismo é uma matéria bem escrita, bem redigida, cheia de detalhes, demorada, com vários meandros. É denso. Hoje as pessoas não consomem esse tipo de coisa. Não consomem, mano. Não consomem Casimiro, jornalista e influenciador.





Casimiro também ponderou que até mesmo o modelo d a CazéTV pode não atender ao público em todos os momentos. "Eu acredito no modelo que a gente faz, eu gosto. Mas, cara, tem hora que você não quer ver, mano. Tem hora que você não quer ver um debate vazio e de roda de bobo", pontuou.

Casimiro faz reflexão sobre CazéTV

Ainda ao falar sobre o mercado esportivo, Casimiro citou a GE TV, uma de suas principais concorrentes, e afirmou que outros canais não devem ser avaliados a partir da fórmula criada pela CazéTV.

Para reforçar seu ponto de vista, o influenciador mencionou Jorge Iggor, Bruno Formiga e Luana Maluf como profissionais que, em sua visão, possuem um perfil diferenciado. “Eles não são o perfil que é o perfil da CazéTV. Eles são excelentes. Só que eles são mais, não vou dizer tradicionais, mas é um outro tipo de produto. Então, não adianta você colocar na mesma caixa a GE TV, a CazéTV ou qualquer outro canal”, ponderou.

No mesmo trecho que viralizou, o jornalista também rejeitou a possibilidade de que o canal digital da TV Globo esteja tentando copiar a CazéTV. De acordo com o famoso, algumas empresas apenas observam a maneira como a empresa se comunica com o público jovem e tentam seguir um caminho parecido, mas com determinados elementos.

“As empresas olham para o jeito que a CazéTV faz e falam: ‘Ó, eu quero me comunicar com o jovem. Como que eu consigo fazer? Eu vou tentar fazer o que esses caras fazem’. E aí, às vezes, fica uma m*rda”, continuou.

Por fim, Casimiro comentou sobre a diferença entre a intenção dos profissionais da GE TV e a percepção que vem crescendo nas redes sociais. "Eles não estão tentando fazer um bagulho palhaçada. Acho que no início aconteceu ali uma parada de forçação e que rapidamente acabou, só que a galera cobra, tipo assim: 'Ah, olha eles tentando'. Eles não estão tentando, eles estão fazendo um bagulho na moral", concluiu.



