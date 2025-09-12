Paramount Pictures Roofman

Hoje em dia, é mais que comum quando ficamos ao par de alguns bastidores de Hollywood a respeito de papéis do cinema que foram pensados para um ator ou atriz e, que acabaram indo para outros. Sendo que, em alguns casos, tais papéis foram parte de filmes que viraram um grande sucesso de público, ou até mesmo, obras muito aclamadas pela crítica cinematográfica.

Alguns destes exemplos mais conhecidos, são: no início, Quentin Tarantino queria Will Smith para o papel protagonista em seu faroeste de vingança, Django Livre (2012) , mas o ator não conseguiu se envolver com a proposta excessivamente violenta do renomado cineasta; quando Kevin Feige estava reunindo a primeira turma dos Vingadores , antes de cair no colo de Scarlett Johansson, ofereceram o papel da super-heroína Viúva Negra para a atriz britânica Emily Blunt, primeiro; e, Anne Hathaway era a nona opção para o papel da assistente de Miranda Priestly (Meryl Streep) em O Diabo Veste Prada (2006) , uma vez que os produtores estavam mais inclinados a escalar Rachel McAdams.

Enquanto, Channing Tatum e o cineasta Derek Cianfrance ( O Lugar Onde Tudo Termina; A Luz Entre Oceanos ), estavam divulgando seu mais recente projeto, Roofman (ainda sem tradução brasileira), participaram de uma entrevista divertida onde brincavam com adivinhações.

Em um determinado momento da entrevista para a Variety , foi perguntado quando e onde eles se conheceram pela primeira vez. O ator não lembrava do primeiro encontro dos dois, ao passo que o diretor, sim.

Derek Cianfrance afirmou que eles se conheceram em uma festa, e que Channing Tatum tinha acabado de ler o roteiro do longa-metragem Namorados para Sempre (2010) , quando o cineasta, já de cara ofereceu o papel masculino principal para o ator, que disse ‘não’ para ele.

Tentando argumentar sua defesa, Tatum confessou que naquele momento, não estava pronto para interpretar aquele papel – que foi para Ryan Gosling - , visto que ele nunca teve uma relação amorosa como aquela retratada no filme, assim, ele não tinha ideia de como iria desempenhar aquela personagem.

O ator, apesar dos risos, mostrou-se levemente decepcionado com sua decisão naquele momento de sua carreira, mas não deixou de enaltecer o que ele chamou de um “trabalho excepcional” por parte de Ryan Gosiing no drama romântico, que foi indicado a vários prêmios, naquela temporada.