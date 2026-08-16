Instagram/@latino Latino nega acusações de ex e diz repudiar violência contra mulher

O cantor Latino se manifestou neste sábado (15) após as acusações feitas publicamente pela ex-companheira Raffa Rarbbie.

Por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais, a defesa do artista afirmou que ele nega os relatos apresentados pela influenciadora e que pretende prestar os esclarecimentos necessários às autoridades.

“A defesa do cantor Latino informa que o artista nega as acusações que lhe foram atribuídas e que prestará os esclarecimentos necessários perante as autoridades competentes, nos autos próprios”, diz o comunicado assinado pelo escritório Adib Abdouni Advogados.

Na nota, o cantor também afirma repudiar qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres.

“O artista reitera seu repúdio a toda forma de violência, em especial contra a mulher”, afirma o documento.

A defesa ainda informou que não pretende fazer novas manifestações públicas sobre o caso enquanto a apuração estiver em andamento.

“Por respeito às pessoas envolvidas e ao curso regular da apuração, não haverá novas manifestações públicas sobre o tema”, conclui o comunicado.

Entenda as acusações

A manifestação de Latino acontece um dia após Raffa Rarbbie publicar um vídeo nas redes sociais relatando situações que, segundo ela, ocorreram durante os quase sete anos de relacionamento com o cantor.

A influenciadora afirmou que teria sido vítima de agressões e também relatou episódios envolvendo a mãe. Em um dos momentos apresentados por Raffa, Latino aparece discutindo com as duas. O registro mostra o cantor falando em tom elevado e usando palavrões durante a discussão.

Segundo a influenciadora, o episódio teria começado após um desentendimento envolvendo um funcionário de uma empresa administrada por ela, pela mãe e pelo artista. Raffa contou que decidiu começar a gravar depois de perceber a discussão.

“Eu saí correndo de dentro do meu quarto, e como eu não tinha como provar o que estava acontecendo ali, peguei o meu celular e entrei gravando”, relatou.

Ainda conforme Raffa, Latino teria percebido que estava sendo filmado e tentado pegar o aparelho. Ela afirmou que o celular acabou sendo destruído durante a confusão.

“A pessoa simplesmente voou em cima de mim, a minha mãe entrou no meio, uma cena horrorosa, e a pessoa tentou pegar o telefone de todas as formas até que conseguiu, porque uma pessoa de 2 metros de altura e a outra de 1,70 e pouco não vai conseguir segurar. Até porque eu estava morrendo de medo, eu trabalho com a minha cara. Se aquela agressividade viesse para a minha cara, o que iria ser da minha cara? A pessoa pegou o celular, xingou, e jogou no chão até estraçalhar. Foi uma das noites mais horríveis da minha vida”, afirmou.

Celular teria sido destruído durante discussão

Raffa também declarou que acredita que a destruição do aparelho teria sido uma tentativa de impedir que as imagens da discussão fossem preservadas. Ela, no entanto, afirmou que os arquivos estavam armazenados no iCloud.

Instagram/@rarbbie Ex de Latino acusa cantor de agressão

“O narcisista agressor, ele tenta desfazer todas as provas que estão contra ele. Já ouviram falar em queima de arquivo?... O que essa pessoa não imaginou é que talvez isso tenha dado certo em outros momentos, em outras relações. Porque hoje muita coisa passa a fazer sentido. Mas o que essa pessoa não imaginou é que existia um iCloud conectado àquele telefone. E se a intenção era fazer eu perder todo o telefone, não conseguiu”, declarou.

A influenciadora afirmou ainda que episódios de agressividade teriam acontecido em outros momentos da relação. Segundo ela, situações que já eram difíceis teriam se agravado nos últimos meses.

“Então eu já ouvi as coisas mais absurdas que vocês possam imaginar. Mas depois a pessoa vinha, muitas vezes, pedia desculpa. Afinal, eu estou falando de quase 7 anos. Só que nos últimos meses eles pioraram absurdamente. Nos últimos 12 meses, tiveram momentos horríveis”, relatou.

Raffa afirma ter pedido a separação

Ao final do relato, a influenciadora afirmou que decidiu encerrar o relacionamento e que pretende buscar seus direitos na Justiça. Ela também disse que outros bens pessoais teriam sido danificados.

Instagram/@rarbbie Raffa Rarbbie tornou públicas nesta sexta-feira (14) acusações contra o cantor Latino

“Essa pessoa vai responder por tudo aquilo que ela fez contra mim, contra minha mãe. E, além de tudo isso, no mesmo dia eu pedi a separação. E a pessoa está tentando me atacar de todas as formas. Já quebrou coisas minhas, patrimônio meu, de celular, enfim”, afirmou.

Raffa também explicou que demorou para falar publicamente sobre o que teria vivido porque acreditava que a situação poderia mudar.

“Eu tenho um defeito muito grande de acreditar que as pessoas vão melhorar, de acreditar na palavra das pessoas”, disse.

As acusações feitas pela influenciadora ainda são objeto de apuração. Latino nega os relatos por meio de sua defesa, que informou que os esclarecimentos serão apresentados às autoridades competentes.

O comunicado também afirma que o cantor não fará novas manifestações públicas sobre o assunto neste momento.