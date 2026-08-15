Reprodução/Internet Raffa Rarbbie fez acusações contra Latino em vídeo nas redes

Raffa Rarbbie acusou Latino de episódios de agressividade, ameaças e violência patrimonial durante o relacionamento dos dois. Em um vídeo publicado na noite de sexta-feira (14), a influenciadora relatou situações que afirma ter vivido com o cantor e mostrou registros de discussões dele com ela e sua mãe. Raffa declarou que já pediu a separação e que pretende buscar seus direitos na Justiça.

Ex de Latino publica registros de discussões

“Eu simplesmente estou passando os momentos mais horríveis da minha vida. Depois de dias e muitos dias, eu estou tentando vir falar com vocês, mas é muito difícil. Dói muito você ter acreditado em alguém, você ter confiado em alguém, e você simplesmente receber as piores coisas dessa pessoa. E quando eu falo piores, é piores mesmo. Eu estou falando de ingratidão, eu estou falando de agressão contra mim, contra minha mãe”, iniciou.

Ao longo do vídeo, com pouco mais de 15 minutos, Raffa exibiu registros nos quais Latino aparece com o tom de voz elevado durante discussões com ela e sua mãe. Em uma das gravações divulgadas pela influenciadora, o cantor faz comentários sobre mulheres e menciona homens que recorrem a tiros durante situações de conflito. O material foi apresentado por Raffa como parte de seu relato sobre o relacionamento com o artista.

“Aí implica, cria problema na cabeça dos outros e depois sai como a pobre coitada. É assim que as mulheres fazem com os homens. Vocês são tudo um bando de bosta. É isso que vocês fazem. Até o cara atirar, ficar louco, dar um monte de tiro, morrer e sair sacudindo essa porra toda. Por isso que os caras ficam loucos”, diz Latino em um dos registros apresentados.

também acusou o cantor de destruir seu celular para eliminar registros que poderiam ser usados como provas. Segundo a influenciadora, porém, os arquivos permaneceram disponíveis porque o aparelho estava conectado ao iCloud. Ela afirmou que a situação ganhou outro significado após o episódio e relacionou a destruição do telefone a uma tentativa de impedir que o conteúdo registrado durante as discussões permanecesse em seu poder.

“O narcisista agressor tenta desfazer todas as provas que estão contra ele. Já ouviram falar em queima de arquivo?... O que essa pessoa não imaginou é que talvez isso tenha dado certo em outros momentos, em outras relações. Porque hoje muita coisa passa a fazer sentido. Mas o que essa pessoa não imaginou é que existia um iCloud conectado àquele telefone. E se a intenção era fazer eu perder todo o telefone, não conseguiu”, explicou ela.

De acordo com Raffa Rarbbie, o episódio que descreveu como mais agressivo começou depois de um desentendimento relacionado a um funcionário de uma empresa administrada por ela, sua mãe e Latino. A influenciadora afirmou que decidiu intervir ao perceber que o cantor elevava a voz ao falar com sua mãe. Como forma de registrar o que ocorria naquele momento, ela pegou o telefone e começou a filmar a discussão entre os envolvidos.

“Eu saí correndo de dentro do meu quarto e, como eu não tinha como provar o que estava acontecendo ali, peguei o meu celular e entrei gravando”, relatou. “Quando eu entrei, a pessoa estava simplesmente gritando, xingando, falando um monte de coisa horrorosa. A pessoa olhou para mim e falou assim: 'Está gravando? Pode gravar, pode gravar'. E aí eu continuei com o telefone”, contou ela.

Na versão apresentada pela influenciadora, Latino decidiu destruir o aparelho depois de perceber o conteúdo que estava sendo registrado. “Só que, na hora em que a pessoa se deu conta, gritando, falando palavrão, uma agressividade absurda, eu acho que se tocou no que estava fazendo. Qual foi a ideia? 'Eu vou destruir essa imagem, porque eu sei que essa imagem vai mostrar para as pessoas aquilo que eu nunca mostrei. Vai mostrar aquilo que eu finjo ser e não sou'”, contou.