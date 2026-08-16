Instagram/@arthuraguiar Arthur Aguiar anuncia que será pai pela terceira vez

Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciaram neste domingo (16) que estão esperando mais um filho. O bebê será o segundo do casal, que já tem Gabriel, de 2 anos.

A gravidez foi anunciada nas redes sociais depois de o casal decidir aguardar os primeiros meses antes de tornar a notícia pública. Segundo Jheny, alguns seguidores já suspeitavam da gestação.

"Alguns de vocês já tinham percebido, mas preferimos esperar passar os primeiros meses antes de anunciar que um novo coração bate por aqui. Uma nova vida, um novo capítulo da nossa família", afirmou a influenciadora.

Arthur também falou sobre a chegada do bebê e contou que a gravidez aconteceu em um momento em que os dois acreditavam que a família já estava completa.

Na publicação, o ator atribuiu a nova fase aos planos de Deus. Jheny resumiu a felicidade: "Agora somos cinco".

"Mais uma vez Deus, fez questão de deixar claro que quem escreve a nossa história é Ele, não interessa se a gente acreditava que a nossa família já estava completa, que agora era necessário a gente focar na nossa vida profissional ou que precisávamos esperar mais um pouco pra pensar em aumentarmos a nossa família, Deus tinha mais pra nós, Ele mostrou que cabia ainda mais amor", escreveu.

Com a chegada do bebê, Arthur será pai de três crianças. Sophia Cardi Aguiar, de 7 anos, é filha do ator com Maíra Cardi, enquanto Gabriel, de 2, é fruto da atual união com Jheny.