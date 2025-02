Reprodução: TikTok Maíra Cardi

Maíra Cardi utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (10), para compartilhar um desabafo com as seguidoras: Sophia, filha da influenciadora com Arthur Aguiar, não se adaptou à escola e à nova casa.



A esposa de Thiago Nigro revelou que tem enfretado dificuldades na criação da garota, que se sente triste e não tem vontade de sair. "Sophia não está se adaptando na escola, na nova vida e está muito difícil. Sei que muitas mães me assistem e que a adaptação no colégio é muito difícil para todo mundo. Não é só para Sophia, são para todas as crianças", avaliou.

A ex-reality disse que a morte de Thaís, babá da criança, impactou diretamente a filha: "Ela ficou muito mal porque gostava muito da babá, todos nós gostávamos da Thaís e ela faz muita falta”. Cardi explicou que a funcionária estava grávida e havia perdido o bebê, assim como ela.

Por isso, durante a gestação de Maíra, Sophia ficou com medo de que algo acontecesse com a mãe: "Ela ficou assim: ‘A gravidez é ruim, porque morre a mãe ou morre o filho’. Depois o irmão faleceu e agora ela perdeu a casa dela, onde ela morou praticamente a vida inteira”, detalhou.

"Ela perdeu o quarto e ela não tem quarto aqui nessa casa, porque a gente não arrumou o raio do ar-condicionado. Ela está no nosso quarto e aí não está se sentindo pertencendo. As melhores amigas dela perdeu todas, porque mora em outra cidade. Ela perdeu a escola e então, para uma criança, é muita coisa", lamentou a mãe.

Por fim, a influenciadora pediu conselhos às seguidoras para lidar com a situação de Sophia: "Está muito difícil! Não está fácil, não está. Estou com o meu coraçãozinho de mãe angustiado", disse.

Assista na íntegra: