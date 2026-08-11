Reprodução Instagram César Ferrario faz homenagem a Titina Medeiros sete meses após sua morte





César Ferrario, viúvo da atriz Titina Medeiros, usou as redes sociais nesta terça-feira (11) para prestar uma nova homenagem à esposa, que morreu há sete meses, aos 48 anos. A atriz foi diagnosticada com câncer de pâncreas em abril de 2025 e manteve o tratamento longe dos holofotes por decisão própria.

Atualmente no elenco de "A Nobreza do Amor", novela das seis da TV Globo, César compartilhou uma sequência de registros de Titina e falou sobre a falta que sente da companheira. “Hoje não tem música. Desde a madrugada que só chove. É dia de saudade. Todo dia é, mas hoje mais. Muita falta dela, jogando luz sobre tudo! Muito amor. Eterno amor”, escreveu.

Na publicação, o ator também explicou a origem dos registros. “A primeira foto é de @luanadoser. As outras são minhas. O vídeo, por último, é do dia de hoje”, contou.

Reprodução Instagram César Ferrario e Titina Medeiros





Titina manteve diagnóstico em segredo

Titina Medeiros morreu em 11 de janeiro deste ano, após enfrentar um câncer de pâncreas. A atriz preferiu preservar sua intimidade durante o tratamento e não tornou pública a doença. Antes de receber o diagnóstico, porém, ela havia relatado a pessoas próximas que sentia dores constantes nas costas.

O amigo Raildon Lucena relembrou a descoberta durante o velório da artista. Segundo ele, no início do ano passado, Titina deixou de viajar para um festival no Crato, no Ceará, justamente por causa das dores na coluna.

“No começo do ano passado, a gente ia para o Crato, no Ceará, em um festival. E ela não foi porque estava sentindo dores na coluna. Aí depois ela compartilhou comigo que buscou o médico e que estava com a suspeita [de câncer], né? Acho que só veio confirmar no quinto exame”, contou.

Amigo revelou que deu apoio durante tratamento

Raildon também já havia enfrentado um câncer e contou que procurou apoiar Titina a partir da própria experiência. Durante a despedida da atriz, ele afirmou que tentou transmitir esperança ao compartilhar sua trajetória de recuperação.

“Dei muita força para ela, falei meu depoimento, que eu tinha superado um câncer, que, na época, disseram que eu tinha pouco tempo, dois anos [de vida]. Mas consegui superar. A gente tinha muita esperança”, relatou.



