Acervo Pessoal / Divulgação Marcos Almeida lança “Mística” com clipe gravado na casa de fãs

O cantor e compositor Marcos Almeida lançou o single “Mística”, segunda faixa do álbum “Todo Santo Dia”, acompanhado de um videoclipe gravado durante a turnê “De Casa em Casa”. O vídeo reúne imagens registradas em apresentações realizadas nas residências de fãs e reforça a proposta intimista do projeto, que será retomado em setembro com uma nova temporada de shows por São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.

A canção foi concebida como uma reflexão sobre o valor do presente e da experiência cotidiana, desenvolvendo-se de forma gradual até alcançar um momento de maior intensidade. O lançamento faz parte de um álbum formado por sete faixas, que serão disponibilizadas semanalmente e representam um ciclo simbólico inspirado nos dias da semana.

A produção musical de “Mística” foi assinada por Buzu, com mixagem e masterização de Jordan Macedo. Segundo a equipe, o processo de criação envolveu uma busca cuidadosa por uma sonoridade que preservasse a essência da composição, transmitindo simplicidade sem abrir mão da profundidade musical.

De acordo com Marcos Almeida, a gravação procurou recuperar a atmosfera da primeira versão da música, apresentada inicialmente aos colaboradores do projeto. A equipe desenvolveu diferentes arranjos e realizou diversos testes até chegar ao resultado considerado mais próximo da ideia original do compositor.

O produtor Buzu afirmou que o principal desafio foi ampliar a dimensão sonora da faixa sem perder o caráter íntimo da interpretação. O trabalho envolveu diferentes versões, instrumentos e experimentações para equilibrar delicadeza e intensidade.

Um dos detalhes destacados na produção foi a inclusão de sons de pássaros específicos da região onde a inspiração da música surgiu. Segundo os responsáveis pelo projeto, a escolha das espécies foi resultado de uma pesquisa detalhada, realizada para preservar a memória afetiva associada ao momento de criação da canção.

Jordan Macedo explicou que a pós-produção buscou dar maior protagonismo à voz e ao violão de Marcos Almeida, valorizando a interpretação e a relação entre a execução instrumental e o significado da letra.

“Mística” foi a música mais votada entre 24 composições apresentadas em uma audição online para ouvintes que acompanham o trabalho do artista no Spotify. Muitos dos participantes também receberam apresentações da turnê “De Casa em Casa” em suas próprias residências.

A letra foi inspirada no livro “A mística do instante”, do poeta, cardeal e teólogo português José Tolentino de Mendonça, obra que aborda a percepção do sagrado por meio das experiências sensoriais e da atenção aos instantes cotidianos.

Marcos Almeida afirmou que a leitura do livro teve influência direta no desenvolvimento da composição. O artista também mencionou o diálogo com o professor e poeta Márcio Capelli, editor da obra de Tolentino no Brasil, que destacou a forma como a música procura ampliar a percepção do tempo presente.

O álbum “Todo Santo Dia” sucede o lançamento do single “Vai Ser Criança” e foi concebido para acompanhar diferentes momentos da rotina, propondo uma experiência musical ligada ao cotidiano. Com o novo projeto, Marcos Almeida reforça uma trajetória marcada pela combinação entre elementos da música popular, da espiritualidade e da narrativa intimista.



