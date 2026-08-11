Reprodução/Instagram/@thiagonigro/@elizeualmeiida/@gruporeis_imoveis/@miguelgruporeis/@elizeualmeida.co Maíra Cardi e Thiago Nigro compram nova mansão avaliada em R$ 40 milhões.

Maíra Cardi e Thiago Nigro voltaram aos holofotes nesta terça-feira (11) ao anunciarem a compra de uma nova mansão. A nova aquisição do casal deu o que falar após a verdadeira novela que se tornou a reforma de outra propriedade do casal, avaliada em R$ 40 milhões.

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Desta vez, o casal investiu ainda mais alto no novo lar, localizado em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O imóvel, que fica em um dos condomínios mais exclusivos da região, é avaliado em R$ 45 milhões.

A nova casa de Maíra Cardi e Thiago Nigro fica na Fazenda Boa Vista (FBV) e tem uma estrutura voltada para o descanso e lazer em família. Entre as comodidades do imóvel estão: piscina, quadra de tênis e uma área externa ampla, repleta de natureza.

A aquisição da casa foi revelada pelo próprio comprador, Thiago Nigro. O valor expressivo do imóvel foi apurado pela revista Quem, a partir de uma publicação do especialista em casas Elizeu Almeida, responsável pela venda e cuja postagem no Instagram recebeu uma curtida do influenciador.





Novela da reforma da mansão em Alphaville

A nova aquisição do casal ocorre em meio aos muitos perrengues da reforma de uma outra mansão do casal, localizada em Alphaville, bairro nobre localizado na região metropolitana de São Paulo. O imóvel em questão foi vendido aos influenciadores por Neymar Jr..





Quando compraram a propriedade, Maíra e Thiago decidiram reformar o imóvel em vez de construir uma casa do zero. O projeto contava com uma série de intervenções estruturais e ambientes luxuosos, como academia, brinquedoteca, biblioteca, quatro de oração e cozinha industrial.

Apesar do alto investimento, a reforma acabou se tornando um pesadelo na vida do casal. Após meses, a casa continua em obras depois de uma série de erros e imprevistos. Um dos episódios envolveu as esquadrias e as portas de vidro. O orçamento inicial para as esquadrias chegou a 2,5 milhões, enquanto o custo final divulgado pelo casal ficou em torno de R$ 1,8 milhão.

Os contratempos que o casal vem enfrentando ao longo da reforma acabaram virando uma série de sucesso, acompanhada pelos milhares de seguidores dele nas redes sociais. Entre outros problemas com a obra estão a troca do travertino romano pelo travertino mexicano, e graves infiltrações no teto. Só os acabamentos externos do teto representaram um gasto extra de R$ 600 mil.