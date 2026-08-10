Rodrigo T. Ribeiro/iG Xamã cancela turnê com mais de 30 shows e anuncia reembolso dos ingressos





Xamã surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (10) ao anunciar o cancelamento da turnê "Xamã 2026". A série de apresentações teria início em 15 de agosto, em João Pessoa (PB), e passaria por 25 cidades, com mais de 30 shows previstos.

O comunicado foi divulgado nas redes sociais pela equipe do rapper. Segundo a nota, a decisão ocorreu diante de uma necessidade de reorganização da produção. Apesar do cancelamento, o motivo específico que levou à suspensão da turnê não foi detalhado.

"Informamos que mesmo depois de muito empenho do nosso time, a Turnê Xamã 2026 foi cancelada", informou a equipe.

A produção também lamentou a decisão e afirmou que o projeto era um sonho para o artista . "Era um sonho realizar esse projeto e compartilhamos a frustração de não poder realizá-lo, mas, diante da necessidade da produção, a decisão tornou-se necessária", declarou.





Ingressos serão reembolsados

De acordo com o comunicado, os fãs que já haviam comprado ingressos não precisarão solicitar o estorno. Os valores serão "reembolsados automaticamente e integralmente", segundo a organização.

A agenda original incluía apresentações em diferentes regiões do país, com passagens por cidades como Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e Sorocaba (SP).

Apesar do cancelamento da turnê, Xamã segue confirmado na programação do Rock in Rio 2026. O rapper se apresentará no Espaço Favela, no dia 6 de setembro.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre uma possível retomada do projeto ou uma nova programação de shows.



