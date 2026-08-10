Reprodução Instagram Maiara exibe corpo de biquíni durante viagem e ganha declaração do namorado

Maiara, da dupla com a irmã Maraisa, está aproveitando dias de descanso em Portimão, no Algarve, região sul de Portugal. Nesta segunda-feira (10), a cantora compartilhou nas redes sociais registros do passeio de veleiro ao lado de amigos e do namorado, o também cantor Felipe Cavalliere.

Nas imagens, Maiara aparece de biquíni enquanto curte o dia em alto-mar. Na legenda da publicação, a artista celebrou o momento especial da viagem: "Vivendo o extraordinário!". Felipe também deixou uma declaração para a namorada nos comentários. "Minha vida... te amo!!", escreveu.

Reprodução Instagram Maiara

Os registros renderam diversos elogios dos seguidores, que destacaram a beleza da cantora e também fizeram referência às mudanças que ela passou no corpo nos últimos anos.

Uma seguidora mencionou o processo de emagrecimento da artista e escreveu: "Seu processo foi difícil agora aproveita e pisa na cara dos inimigos". Maiara já falou publicamente sobre mudanças em sua rotina e no corpo, e fãs costumam associar sua transformação à perda de cerca de 30 kg.

Declarações para o namorado

Felipe Cavalliere também virou alvo dos comentários dos admiradores da cantora. Uma fã brincou com a relação e escreveu: "Que menina linda cheia de luz. Felipe Cavalliere, homem, você ganhou na Mega da Virada sozinho".

Outros seguidores continuaram elogiando Maiara e celebrando o momento vivido pela artista. "Merece viver muito mais que o extraordinário!", comentou uma fã. Outra brincou: "Não é teu aniversário, mas tá de parabéns, hein, Maiara".



