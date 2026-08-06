Reprodução Instagram De férias, Adriane Galisteu posa de biquíni e arranca elogios de famosos e fãs

Adriane Galisteu, de 53 anos, encantou os seguidores ao compartilhar novos registros de suas férias em Mallorca, na Espanha. Aproveitando um período de descanso antes de iniciar os trabalhos da nova temporada de "A Fazenda", a apresentadora da Record publicou, nesta quinta-feira (6), uma sequência de fotos em que aparece usando um biquíni verde enquanto renova o bronzeado.

Nas imagens, Galisteu surge aproveitando o clima ensolarado da ilha espanhola. A publicação rapidamente chamou a atenção dos mais de 6 milhões de seguidores da apresentadora, que encheram os comentários de elogios.

Reprodução Instagram Adriane Galisteu

Entre as mensagens, a atriz Carolina Ferraz destacou a beleza da colega. "Lindona", escreveu. Os fãs também fizeram questão de demonstrar admiração . "Linda como sempre e belíssima como nunca nessas merecidas férias nesse paraíso", comentou um seguidor.

Outros internautas seguiram na mesma linha. "Lindaaaa, desde sempre te admiro Dri, personalidade forte, focada. Sonho em conhecê-la", escreveu uma fã . "Maravilhosa demais", afirmou outra. "A mais linda do Brasil", declarou um terceiro admirador.

Nova temporada de "A Fazenda" vem aí

A 18ª temporada de "A Fazenda" tem estreia marcada para 14 de setembro de 2026 na tela da Record. A edição contará com um elenco fixo de 22 participantes, sendo 11 homens e 11 mulheres. A emissora também confirmou o fim do tradicional Paiol e da dinâmica dos infiltrados, além de prometer uma mecânica inédita já na primeira semana de confinamento.



