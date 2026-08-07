Reprodução/Internet Roberto Carlos encerrou parceria profissional com Leonardo Esteves

Roberto Carlos encerrou a parceria profissional com Leonardo Esteves, filho do cantor e compositor Erasmo Carlos (1941-2022), após aproximadamente três anos de trabalho. O empresário era responsável pela contratação dos shows do artista desde 2023. A assessoria do cantor anunciou a decisão nesta quinta-feira (6) e informou que o rompimento ocorreu de forma amigável e em comum acordo, sem revelar os motivos para a mudança na equipe.

Apesar da alteração nos bastidores, os compromissos acertados anteriormente porserão cumpridos sem mudanças no cronograma. Roberto Carlos mantém apresentações previstas para os próximos meses no Rio de Janeiro, em São Paulo, Curitiba, Campinas e Santos. Além disso, o calendário do artista contempla o tradicional cruzeiro realizado no fim do ano. A equipe assegurou que a saída do empresário não provocará modificações nos shows que já foram contratados.

Roberto Carlos mantém shows após mudança na equipe

Leonardo acumulava experiência na administração de carreiras musicais antes de começar a trabalhar com. O empresário passou cerca de dez anos à frente do gerenciamento profissional de Erasmo Carlos e assumiu a contratação das apresentações do Rei em 2023. Dessa maneira, a parceria manteve nos bastidores uma ligação que já existia há décadas entre as famílias dos dois artistas, marcada principalmente pela relação construída por Roberto e Erasmo.

Erasmo Carlos construiu com Roberto Carlos uma das parcerias musicais mais duradouras de sua carreira. Além da amizade, os artistas trabalharam juntos durante décadas e tiveram forte ligação com a Jovem Guarda. Por isso, a entrada de Leonardo na administração dos shows também manteve uma conexão profissional entre as famílias. O empresário permaneceu na função por aproximadamente três anos antes da decisão anunciada pela equipe do cantor nesta semana.

Antes desse trabalho, Leonardo também participou da administração e da preservação do legado artístico do pai. Em 2003, ele assumiu a coordenação geral da caixa Mesmo Que Seja Eu, coleção formada por 15 CDs da obra de Erasmo Carlos. O projeto contou com pesquisa e produção executiva de Marcelo Fróes, recuperou diferentes momentos da carreira do Tremendão e teve o acompanhamento do próprio artista durante sua preparação.

Agora, o encerramento da parceria ocorre sem mudanças nos compromissos profissionais já estabelecidos para Roberto Carlos. A assessoria informou apenas que a decisão aconteceu de maneira consensual entre as partes.