Reprodução/Internet Lorena Comparato apresentou a TV Globinho por dois meses

Lorena Comparato relembrou a curta passagem pela TV Globinho (2000-2015) e explicou por que recusou a renovação do contrato com a Globo. A atriz contou que apresentou o programa por apenas dois meses e preferiu manter uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, decisão que, segundo ela, acabou transformando sua vida.

A artista afirmou que a oportunidade na emissora surgiu depois de anos tentando ingressar no elenco de Malhação. Antes de conseguir espaço na programação da, ela passou cerca de uma década participando de testes. A atriz contou que recebeu o convite para comandar a TV Globinho justamente no dia em que comemorava a conquista da bolsa de estudos.

“Comecei, na verdade, fazendo teste para Malhação, na Globo. Acho que eu tinha uns 15 ou 16 anos e não passava. Passei 10 anos fazendo teste até realmente entrar para o elenco. Inclusive, foi quando fiz a Camila durante duas semanas", disse.

Ela explicou como a proposta surgiu. “E aí, quando eu fiz 19 anos, passei em uma bolsa de estudos para estudar nos EUA. Eu e minha família estávamos superfelizes, marcamos um jantar para comemorar e, saindo de casa, recebi a ligação: ‘Oi, Lorena. Tudo bem? A gente quer te convidar para fazer a TV Globinho’. Isso era em outubro, e a bolsa seria em janeiro. Expliquei para eles que eu tinha ganhado uma bolsa de estudos e que ficaria um mês indisponível. Ficou tudo joia", relatou.

Após o período inicial, a Globo quis renovar o contrato, mas a atriz manteve a decisão de viajar. “Quando acabaram os dois meses, a Globo ligou e falou: ‘A gente quer estender o seu contrato’. E aí eu falei: ‘Cara, não posso. Tenho a viagem e não vai dar'", contou.

"Foi difícil para mim começar a carreira dando esse ‘não’. Depois de pensar, fui para a minha viagem acadêmica porque meus pais sempre investiram muito na minha educação e martelaram na minha cabeça que o meu estudo importava mais do que qualquer outra coisa", pontuou para o Terra.

Atriz também comentou salários na televisão

Segundo Lorena Comparato, a escolha mostrou-se acertada porque a TV Globinho foi encerrada pouco tempo depois. “Um mês depois, a TV Globinho foi cancelada. Então pensa... Imagina se eu tivesse aberto mão da minha viagem, que mudou minha vida. Foi a minha primeira vez nos EUA, tudo pago, muito estudo, conheci pessoas fantásticas... Imagina se eu tivesse aberto mão disso tudo para fazer um trabalho. A vida é disso, sabe?”, relatou.

A atriz também falou sobre a remuneração recebida no início da carreira e defendeu maior igualdade salarial entre homens e mulheres na televisão. “Eu assinei um contrato muito grande [em extensão], talvez eu não possa falar sobre isso, mas, sim, os contratos começaram muito baixos [em valor], como era antigamente. E hoje eu ainda acho que existe uma disparidade muito grande entre gêneros na questão da contratação e torço muito para que a gente chegue a um momento de salários mais equiparados", pontuou.