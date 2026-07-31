Reprodução Instagram "A espera ganhou um rosto", diz médico de Lauana Prado após nascimento de Dom





A cantora Lauana Prado celebrou a chegada de seu primeiro filho, Dom, na manhã desta sexta-feira (31), em São Paulo. Casada com Tati Dias, a artista deu à luz na 38ª semana de gestação, por meio de uma cesariana. O bebê nasceu com 2,995 kg e, segundo a assessoria da sertaneja, mãe e filho passam bem.

O nome escolhido para o menino tem origem no latim "Dominus", associado aos significados de "Senhor" ou "Dono", além de remeter à força, liderança e autoridade.

Poucas horas antes do parto, Lauana emocionou os seguidores ao compartilhar uma mensagem dedicada ao filho. Na publicação, a cantora prometeu acolher e proteger o menino ao longo da vida.

"Te prometo que, enquanto existir em mim um único fôlego de vida, vou fazer de tudo para que você se sinta seguro, amado, respeitado e livre para trazer luz pras nossas vidas. Seja bem-vindo ao mundo, meu pequeno Dom", escreveu.

Reprodução/Instagram/lauanaprado Lauana Prado





Médico celebra chegada do bebê

Responsável pelo processo de fertilização in vitro (FIV) da cantora, o médico Geraldo Caldeira também comemorou o nascimento de Dom. Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou registros feitos após o parto e relembrou um trecho da canção que Lauana dedicou ao filho durante a gestação.

"Eu te pedi pra Deus. Ele me deu. Cê foi resposta da minha oração... Dom", escreveu.

Em seguida, o especialista destacou a emoção de acompanhar a trajetória da família até o nascimento do bebê. Segundo ele, a espera pelo menino foi marcada por muito amor e expectativa.

"Agora que esse nascimento tão esperado já foi compartilhado publicamente, posso enfim falar da honra que foi participar de um dos momentos mais especiais da vida da Lau, da Tati, de toda a família e de milhões de fãs que aguardavam, com tanto carinho, a chegada do pequeno Dom."

Uma gestação marcada pelo afeto

No texto, Geraldo Caldeira afirmou que acompanhar a gravidez de Lauana foi testemunhar o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho ainda durante a gestação. Ele também revelou que esteve presente na sala de parto e acompanhou o nascimento do menino.

"Há poucas horas, tive a honra de estar na sala de parto e acompanhar o momento em que meses de espera deram lugar à alegria do seu nascimento. Você chegou ao mundo perfeito, lindo e saudável, pesando aproximadamente 3 quilos."

Ao concluir a homenagem, o médico desejou felicidades à família e afirmou que espera que Dom cresça cercado pelo amor que marcou sua chegada ao mundo.

"Que nunca faltem canções para embalar os dias, amor para fortalecer cada abraço e motivos para celebrar a vida em sua forma mais bonita", escreveu.







