Reprodução/Instagram/Youtube/Romans Walkarounds Neymar impressiona com BMW M4 de quase R$ 1 milhão antes de jogo do Santos.

Neymar Jr., de 34 anos, chamou a atenção ao surgir dirigindo um veículo de milhões. Nesta terça-feira (28), pouco antes de defender o Santos na partida contra o time venezuelano Universidad Central, pela Copa Sul-Americana, o atacante foi visto circulando pelas ruas de Santos, em São Paulo, a bordo de um dos modelos mais luxuosos da BMW.

Nesta terça-feira, pouco antes de defender o Santos na partida contra o time Universidad Central, pela Sul-Americana, o atacante foi visto circulando pelas ruas de Santos, em São Paulo, a bordo de um dos modelos mais luxuosos da BMW. Reprodução/Instagram/ @alinee_013 pic.twitter.com/kLhYxKq6u0— iG (@iG) July 30, 2026





Em um vídeo que circula nas redes sociais, o camisa 10 apareceu dirigindo uma BMW M4 Competition na cor verde. No Brasil, o carro esportivo está avaliado em cerca de R$ 909 mil.

Na gravação, que logo viralizou nas redes sociais, Neymar surge interagindo com uma fã e partindo com o super carro logo em seguida. Mas o que chamou a atenção dos internautas foi a potência e o design do veículo luxuoso.





BMW M4 Competition: uma máquina que reúne luxo e desempenho

O carro esportivo escolhido por Neymar é uma verdadeira máquina. Equipado com um motor 3.0 biturbo de seis cilindros em linha, o BMW M4 Competition conta com 510 cavalos de potência e 66,2 kgfm de torque.

O modelo tem câmbio automático M Steptronic de oito velocidades e tração traseira, o que permite aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos.

O veículo pode oferecer ainda mais potência. Quando equipado com o pacote que remove o limitador eletrônico de velocidade, o carro pode atingir até 290 km/h.

Além do alto desempenho mecânico, o esportivo também se destaca pelas dimensões. Com aproximadamente 4,79 metros de comprimento e 1,89 metro de largura, oferece porta-malas com capacidade para 440 litros e tanque de combustível de 59 litros, combinando luxo e praticidade para o uso diário.

O BMW M4 Competition faz parte da linha esportiva da divisão BMW M e é considerado um dos carros de alta performance mais exclusivos da fabricante alemã.

Coleção de bens luxuosos

Neymar Jr. vem dando o que falar nos últimos meses devido às suas frequentes compras de bens, cujos valores ultrapassam a casa dos milhões.





Recentemente, o atacante do Santos virou notícia ao comprar uma mansão sem ao menos visitar o local. Outro detalhe que chamou a atenção de internautas foi a forma de pagamento: o atleta quitou o imóvel, avaliado em R$ 50 milhões, à vista, via pix.

"O cara comprou imóvel nesse valor como se estivesse comprando um saquinho de pipoca na feira", declarou Luiz Moura, ex-proprietário do imóvel em questão, em entrevista ao podcast "Fala, Lazinho".

Outra aquisição do jogador que deu o que falar nas redes sociais foi a compra de um iate de luxo avaliado entre R$ 120 milhões e 150 milhões.

A embarcação foi batizada de Enejota, uma referência à transcrição fonética das iniciais do nome do atleta, NJ.