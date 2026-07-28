Reprodução/VaticanNews Papa Leão XIV e Andrea Bocelli

Nesta quarta-feira (29), o Borgo Laudato si' irá sediar o encontro de comunhão e oração pela paz entre os povos, que será promovido pelo Centro de Alta Formação Laudato si' e pela Fundação Andrea Bocelli, conduzido pelo Papa. O evento, que terá a participação dos jovens coristas da fundação e do tenor italiano, será realizado como forma de comemoração dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis.

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Para celebrar o momento especial, o “Cântico de Paz” irá reunir, no Borgo Laudato si', em Castel Gandolfo, o papa Leão XIV, Andrea Bocelli e mais de 160 crianças e jovens provenientes da Terra Santa, Uganda e da própria Itália, que participam da 1ª edição do ABF Voices of Global Gathering, uma experiência internacional promovida pela Fundação Andrea Bocelli (ABF).

O momento será conduzido pelo Papa Leão XIV, que fará uma oração para invocar o dom da paz no mundo, como transpira o Cântico das Criaturas. Os funcionários dos Dicastérios da Santa Sé, do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e dos departamentos da Cúria Romana também foram convidados para participar dessa experiência.

A iniciativa tem como objetivo homenagear o legado do Pobrezinho de Assis, que, no Cântico das Criaturas, mostrou ao mundo uma visão especial da fraternidade, reconciliação e louvor ao Criador. Portanto, mesmo depois de séculos, essa mensagem continua a circular, destacando que a paz está no reconhecimento da comunidade, da proteção e do cuidado mútuo uns pelos outros.

De acordo com o cardeal Fabio Baggio, esse é um momento especial com um significado ainda mais importante. "Será mais um gesto concreto de encontro, educação e fraternidade”, afirma o diretor-geral do Centro de Alta Formação Laudato si'.

Reprodução/Instagram/andreabocellioffical Andrea Bocelli

“Celebrar o oitavo centenário da ascensão de São Francisco ao Céu significa deixar-se interpelar novamente pela força profética de sua mensagem. Hoje, mais do que nunca, em uma época marcada por conflitos e divisões, o Cântico das Criaturas nos lembra que tudo está interligado e que a paz se constrói educando para o encontro, o diálogo, o cuidado com a criação e a dignidade de cada pessoa. Essa é a vocação do Borgo Laudato Si’: contribuir para difundir uma cultura da paz fundamentada na fraternidade humana e na ecologia integral enraizada em nossa fé", acrescentou.





Os jovens de Andrea Bocelli e o “Cântico de Paz”

Por ser um evento católico muito importante e, de certa forma, musical, um dos momentos mais significativos da celebração será dedicado à canção. Logo, a oração será acompanhada pela voz do maestro Andrea Bocelli e pelo coro ABF Voices, que é composto por 164 crianças e jovens provenientes de Israel, Cisjordânia, Uganda, Haiti e Itália (Rione Sanità e Camerino).

O intuito é mostrar a história dessas crianças, que trazem consigo diferentes vivências, que podem carregar marcas da guerra, pobreza e outros sofrimentos e que, por meio do canto, puderam testemunhar que a arte é uma linguagem universal de diálogo, que pode representar esperança e recomeço.

Reprodução/VaticanNews Concerto de Andrea Bocelli com as crianças e jovens do coro "ABF Voices"

É crucial destacar que o “Cântico de Paz” será o encerramento de um encontro de 10 dias, durante o qual coristas e educadores se reuniram pela primeira vez, unidos pela música. Portanto, de 20 a 25 de julho, eles foram acolhidos na Toscana, onde alternaram atividades educativas e artísticas por meio de um intercâmbio cultural e chegaram até mesmo a subir no palco do Teatro do Silêncio na companhia do maestro Andrea Bocelli.

Reprodução/Instagram/andreabocellioffical Andrea Bocelli

Desde domingo (26), o grupo tem se encontrado na região do Lácio, no próprio Borgo Laudato si', para momentos de descoberta cultural. Na segunda-feira (27), eles também cantaram para o presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Quirinale, em Roma. Por fim, na quarta-feira (29), o compromisso será voltado para a paz e a fraternidade junto ao Papa Leão XIV.



