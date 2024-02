Reprodução/Instagram/Globo/Fabio Rocha - 30.11.2023 Roberto Carlos postou foto rara com a neta





Roberto Carlos fez uma aparição rara com a neta, Giovanna, de 24 anos. Ela é filha de Dudu Braga, primeiro filho do cantor, que morreu aos 52 anos em 2021. Internautas se surpreenderam com a foto publicada, já que o artista não costuma aparecer com a neta nas redes sociais.





Outras pessoas se surpreenderam por conta da semelhança de Giovanna com a avó, Cleonice Rossi. Roberto e Nice, como era conhecida, foram casados entre 1968 e 1979 e tiveram dois filhos juntos, Dudu e Luciana Carlos. O cantor também assumiu a paternidade de Ana Paula, filha que Cleonice teve em outro relacionamento.





"Será que você sabe quem é essa mulher maravilhosa ao lado de Roberto Carlos?

É a sua neta Giovanna, filha mais velha de Dudu Braga", afirmou o perfil do artista no Instagram. "Parece muito com a avó Nice. O sorriso igual, tão linda quanto a avó", reagiu um internauta nos comentários.

"É a cara da vovó Nice", comentou outro. "Poxa, voltei para 1967. Xerox da avó Nice", escreveu mais um. "Quando vi a foto lembrei de Nice na hora, muito parecida", ponderou outra pessoa.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: