Reprodução Instagram Belo assina contrato com a Globo até 2030 e adia planos de aumentar a família





Após conquistar o público com o personagem Misael na novela "Três Graças", Belo parece decidido a investir de vez na carreira de ator. Segundo a influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor, o artista assinou um contrato de longo prazo com a TV Globo e já tem novos trabalhos previstos até o fim da década.

Em entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque, da RedeTV!, Rayane revelou que Belo estará envolvido em quatro produções da emissora até 2030, o que deverá impactar os planos pessoais do casal. "Temos esse plano aí", disse ela ao ser questionada sobre casamento.

Já sobre a possibilidade de aumentar a família, a influenciadora afirmou que o momento exigirá paciência. "Eu queria aumentar também, mas é que ele fechou um contrato de quatro novelas, né? Então… Até 2030 ele tem que fazer quatro novelas, então vai ser puxado, né? O pai vai ter que trabalhar", brincou.

Reprodução/Internet Belo em cena de "Três Graças"





Belo está apaixonado pela atuação

Ainda durante a conversa, Rayane contou que Belo ficou encantado com a experiência de atuar e não esconde o entusiasmo com a nova fase profissional.

"Ele está apaixonado, se ele pudesse ele largava o show só pra fazer novela. Ele amou [atuar]", revelou.

A declaração reforça a aposta do cantor na dramaturgia após sua participação em "Três Graças", papel que marcou sua estreia em novelas e foi bem recebido pelo público.

Trauma após "A Fazenda"

Na mesma entrevista, Rayane também falou sobre sua participação em "A Fazenda", da Record, e revelou que deixou o reality show emocionalmente abalada. Segundo ela, as constantes críticas ao seu relacionamento com Belo foram os momentos mais difíceis do confinamento.

"Falavam que ele não ia estar comigo quando eu saísse. Isso me desestabilizava muito, de chorar quase todos os dias. Os ataques que sofri durante dois meses e meio são como um trauma de três anos", afirmou.



