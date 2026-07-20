Reprodução Instagram Ator Ronald Sotto anuncia segunda paternidade ao lado de Maria Magalhães





Ronald Sotto, de 27 anos, tem motivos de sobra para celebrar. O protagonista da novela "A Nobreza do Amor" anunciou nesta segunda-feira (20) que será pai pela segunda vez. A novidade foi compartilhada em uma publicação conjunta nas redes sociais ao lado da namorada, a fotógrafa e diretora criativa Maria Magalhães, de 31 anos.

Nas imagens, o casal aparece exibindo a gravidez e comemorando a chegada do bebê. Na legenda, Maria se declarou ao ator e celebrou a nova fase da família. "Entre tantas vidas que já vivemos e momentos, a vida real mais bonita acontece aqui fora. Nosso projeto mais ousado está ganhando forma. Te amo, amo nós", escreveu.









Ronald já é pai de Ravy, fruto de um relacionamento anterior. O ator e Maria Magalhães estão juntos há cerca de um ano e, desde que assumiram o romance, costumam compartilhar momentos especiais nas redes sociais.

Momento especial dentro e fora das telas

O anúncio acontece em um dos momentos mais marcantes da trajetória profissional de Ronald Sotto. Atualmente, o ator vive seu primeiro protagonista na televisão em "A Nobreza do Amor", papel que tem ampliado sua visibilidade junto ao público.

Em entrevista ao iG, concedida em março deste ano, Ronald falou sobre a fase positiva que atravessa na carreira. "Eu acho que nada transcreve esse melhor momento a não ser a palavra felicidade. Tô vendo e tendo a oportunidade de poder contar boas histórias, falar sobre a minha história, sobre a história do povo preto, e se identificar e se arrepiar com isso, sentir todas as emoções", afirmou.

Fagner Vilela - iG Ronald Sotto





"A palavra é felicidade"

Na ocasião, o ator também destacou a importância de protagonizar uma trama ligada às suas origens e à diáspora africana.

"É o primeiro trabalho que eu faço falando sobre diáspora africana, falar sobre África, sobre essa mistura de África e Brasil. É uma história que faz sentido, que vibra, que você consegue se emocionar facilmente. Enfim, coisas maravilhosas", completou.



