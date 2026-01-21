Reprodução/ Instagram @gabimartins Gabi Martins

Gabi Martins, de 26 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para abrir um álbum de fotos no Instagram, plataforma de interação virtual em que reúne mais de 14 milhões de seguidores.

Nos cliques, a cantora e compositora sertaneja aparecia com um biquíni mostarda. Em uma das imagens, a loira surgia na frente de uma cachoeira em meio às altas temperaturas do verão.





"O amor não faz sentido, ele dá sentido", escreveu como legenda da postagem. Nos comentários, os fãs da ex-participante do "Big Brother Brasil 2020" rasgaram elogios.

"Na dúvida de quem é mais linda, você ou a cachoeira perfeita que está no fundo", começou uma usuária na rede social de Mark Zuckerberg. "Maravilhosa demais", prosseguiu uma segunda. "Simplesmente arrasou", disse ainda uma terceira.

Conflitos

Recentemente, a sertaneja veio a público explicar como lida com brigas e críticas. Ela afirmou que não se considera uma pessoa conflituosa, mas destacou que aprendeu, ao longo do tempo, a se posicionar com firmeza. Segundo ela, a gentileza e a suavidade são ferramentas extremamente fortes para as mulheres.

"Eu não sou brigona, mas uma coisa que aprendi bastante foi a me posicionar, eu acho que a doçura é uma das armas mais poderosas da mulher", iniciou.

Ela detalhou que costuma se expressar de maneira cuidadosa e tranquila, sem deixar de impor seus limites. Para ela, é essencial não abrir mão de dizer o que sente, saber recusar quando necessário e apontar quando percebe que algo está fora do lugar.

“Então eu sempre falo com jeitinho, tento falar com mais calma, mas também me posicionando, a gente não pode deixar falar o que sente, de falar um não, de falar quando uma situação tá errada", completou.

Ela contou que vem desenvolvendo o controle das próprias emoções e buscando um processo constante de autoconhecimento. Segundo explicou, ao compreender melhor quem é e reconhecer seus limites, passa a ter mais equilíbrio emocional para enfrentar diferentes situações cotidianas.

“Aprendo a ter controle emocional e procuro me entender e me conhecer. Quando a gente se conhece a gente sabe nossos limites, temos mais inteligência emocional para lidar com várias situações do dia a dia, então [as críticas] não me afetam, porque sei da minha verdadeira identidade”, concluiu.