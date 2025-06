Reprodução: Instagram Danilo Gentili e Gabi Martins

Após Gabi Martins contar que levou um fora de Danilo Gentili, no último sábado (31), o apresentador utilizou o X, antigo Twitter, para mandar indireta à cantora. "Se um simples "bolo" ela já contou pra galera imagine a vida a dois como seria", disparou um usuário.



O artista, então, republicou a fala do internauta. Ao participar do Sabadou com Virginia, a ex-BBB expôs a breve relação que teve com o comediante do SBT." A gente começou a conversar no direct [do Instagram] e ele pediu meu WhatsApp... Ele queria fazer panqueca pra mim na casa dele", iniciou ela.

"Era fotinho todo dia. Selfie normal, calma!", acrescentou a jovem ao falar das conversas com o apresentador do The Noite. Ela ainda contou que os dois marcaram um encontro na casa dele, mas Gentili cancelou depois de um mal-estar.

A cantora também relembrou de uma segunda tentativa, que também não deu certo por parte de Danilo. "E assim levei um bolo do Danilo Gentili. E a gente parou de conversar", finalizou ela.

Gabi Martins revela no Programa da Virgínia que já levou bolo do apresentador Danilo Gentili.

pic.twitter.com/vjeIxGLrED — Central Reality (@centralreality) June 1, 2025