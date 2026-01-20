Solange Almeida no
Reprodução/ YouTube - TV Brasil
Solange Almeida no "Sem Censura"

Solange Almeida,  de 51 anos, surpreendeu os espectadores nesta segunda-feira (19). A musicista resolveu expor os bastidores de um dos episódios mais delicados da própria carreira: a saída da banda Aviões do Forró.

Inicialmente, pensava-se que tudo foi uma decisão da cantora, mas ela alega que, na verdade, foi coagida a assumir a responsabilidade. Durante participação no "Sem Censura", apresentado por Cissa Guimarães na TV Brasil, ela detalhou o caso.


“Eu tive que dizer que estava saindo da banda, mas a história não foi essa. Eu levei a culpa e até hoje muita gente não me suporta por causa disso”, começou.

Segundo Solange, tudo começou após o anúncio de que ela faria um trabalho solo para celebrar os 25 anos de carreira. De acordo com a artista, isso levantou especulações de que sairia do grupo, algo não cogitado por ela até então.

“Foi uma fofocada. Até que um dia o Xande me ligou e perguntou se eu realmente ia sair da banda. Eu disse: ‘Não, eu não pretendo sair’. E aí ele perguntou: ‘Mas aí tem que ver, porque está todo mundo dizendo que você vai sair'.", acrescentou.

Sem adeus formal

Depois disso, a relação ficou estremecida e a saída dela foi dada como certa. Contudo, a direção da banda pretendia fazer uma turnê de despedida. Os shows, contudo, não saíram do planejamento.

“Só que quando foi em dezembro, me chamaram e me disseram que eu estava fora da banda. E aí quando me disseram que eu estava fora da banda, eu procurei o Alessandro Bonfim, que era quem fazia toda a parte de mídia. Eu disse: ‘Bonfim, eu estou fora da banda. Me arruma um meio de falar isso, para que todo mundo saiba de uma vez só'.", lembrou. 

Almeida  afirmou ter entrado em contato com o "Fantástico", revista eletrônica da TV Globo, para dar a própria versão dos acontecimentos. Ela, no entanto, diz ter sido coagida para assumir a culpa pelo fim da banda. “Me pegaram no hotel, me colocaram dentro de um quarto, junto do Xand, e disseram: ‘Vocês vão dizer isso aqui’. Tive que seguir o roteiro”,  finalizou.

No 'Encontro', Solange Almeida falou de planos da nova gravidez. Foto: Reprodução/Globo - 26.01.2024
Solange Almeida no "Sem Censura". Foto: Reprodução/ YouTube - TV Brasil
Sol do Maranhão e Solange Almeida. Foto: Reprodução Instagram - @soldomaranhao
Carnaval em Salvador: Solange Almeida usa plumas e brilho; veja. Foto: Reprodução/Instagram


    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2026-01-20/solange-almeida-revela-bastidores-da-saida-do-avioes-do-forro.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes