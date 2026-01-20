Reprodução/ YouTube - TV Brasil Solange Almeida no "Sem Censura"

Solange Almeida, de 51 anos, surpreendeu os espectadores nesta segunda-feira (19). A musicista resolveu expor os bastidores de um dos episódios mais delicados da própria carreira: a saída da banda Aviões do Forró.

Inicialmente, pensava-se que tudo foi uma decisão da cantora, mas ela alega que, na verdade, foi coagida a assumir a responsabilidade. Durante participação no "Sem Censura", apresentado por Cissa Guimarães na TV Brasil, ela detalhou o caso.





“Eu tive que dizer que estava saindo da banda, mas a história não foi essa. Eu levei a culpa e até hoje muita gente não me suporta por causa disso”, começou.

Segundo Solange, tudo começou após o anúncio de que ela faria um trabalho solo para celebrar os 25 anos de carreira. De acordo com a artista, isso levantou especulações de que sairia do grupo, algo não cogitado por ela até então.

“Foi uma fofocada. Até que um dia o Xande me ligou e perguntou se eu realmente ia sair da banda. Eu disse: ‘Não, eu não pretendo sair’. E aí ele perguntou: ‘Mas aí tem que ver, porque está todo mundo dizendo que você vai sair'.", acrescentou.

Sem adeus formal

Depois disso, a relação ficou estremecida e a saída dela foi dada como certa. Contudo, a direção da banda pretendia fazer uma turnê de despedida. Os shows, contudo, não saíram do planejamento.

“Só que quando foi em dezembro, me chamaram e me disseram que eu estava fora da banda. E aí quando me disseram que eu estava fora da banda, eu procurei o Alessandro Bonfim, que era quem fazia toda a parte de mídia. Eu disse: ‘Bonfim, eu estou fora da banda. Me arruma um meio de falar isso, para que todo mundo saiba de uma vez só'.", lembrou.

Almeida afirmou ter entrado em contato com o "Fantástico", revista eletrônica da TV Globo, para dar a própria versão dos acontecimentos. Ela, no entanto, diz ter sido coagida para assumir a culpa pelo fim da banda. “Me pegaram no hotel, me colocaram dentro de um quarto, junto do Xand, e disseram: ‘Vocês vão dizer isso aqui’. Tive que seguir o roteiro”, finalizou.



