Reprodução Instagram - @soldomaranhao Sol do Maranhão e Solange Almeida

Um homem virou sensação nas redes sociais após publicar um vídeo em que dubla uma música da cantora Solange Almeida com tamanha precisão que arrancou elogios até dos fãs mais exigentes da artista. Trata-se do cantor Sol do Maranhão.





A atuação divertida, somada à sincronia com os vocais da ex-integrante do Aviões do Forró, foi suficiente para conquistar milhares de curtidas, compartilhamentos e comentários. A filmagem mostra o rapaz interpretando a canção "Se Não Valorizar (Umbrella)".

Mesmo sem cantar de verdade, ele impressiona pela entrega e pelo carisma. A escolha da música – um dos grandes sucessos da carreira de Solange – também contribuiu para o alcance da publicação. A performance viralizou principalmente no Instagram, onde fãs do forró não pouparam elogios.

Muitos internautas disseram que o homem “incorporou” a cantora. Nos comentários, houve quem brincasse dizendo que ele é “o cover oficial da da Solange em outra dimensão”. Outros sugeriram que ele merecia ser convidado para participar de programas de TV, como shows de calouros e realities musicais.

Ídola e fã

A repercussão foi tanta que Solange conheceu o cover e o convidou para uma participação em um show que realizou recentemente. Ela agradeceu o fã pelo carinho e eles cantaram juntos; assista: