Reprodução Quem é Vitoria Bohn, nova namorada de Caio Castro

O ator Caio Castro apareceu no domingo (13) ao lado de Vitoria Bohn em fotos românticas registradas no interior de Portugal. O ator de 36 anos assumiu o relacionamento com a atriz, de 23 anos, após semanas de especulações nas redes sociais sobre um possível envolvimento entre os dois.

As imagens foram publicadas nos perfis dos dois e renderam comentários de fãs que celebraram o novo casal. Esta é a primeira relação assumida publicamente por Caio desde o término com Daia de Paula, em dezembro de 2023.

Vitoria é gaúcha e já atuou na Globo e no Prime Video

Natural do Rio Grande do Sul, Vitoria se mudou para o Rio de Janeiro em 2022 para integrar o elenco da novela Cara e Coragem , da Globo. Antes disso, participou da minissérie Redenção , lançada pelo Prime Video em 2018.

Com cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais, Vitoria compartilha momentos de viagens e bastidores da carreira como atriz. O perfil tem ganhado visibilidade desde que os rumores de namoro começaram a circular.

A confirmação do casal chegou sem comunicado oficial, mas com registros afetivos em meio à natureza, evidenciando a sintonia entre os dois. Os cliques reforçaram a aproximação iniciada nos bastidores artísticos.

Fãs do ator elogiaram o novo relacionamento e desejaram felicidade ao casal. “ Vocês são lindos juntos ”, comentou uma seguidora no Instagram. “ Torcendo por vocês ”, escreveu outra.

Até o momento, nem Caio nem Vitoria comentaram publicamente sobre como se conheceram ou há quanto tempo estão juntos.