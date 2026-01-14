Reprodução/redes sociais Felca se pronuncia sobre audiência do caso Hytalo Santos.

O influenciador Felca se pronunciou após um vídeo gravado durante seu depoimento no caso Hytalo Santos ser vazado na internet. No desabafo, publicado nos stories do Instagram na madrugada desta quarta-feira (14), o criador de conteúdo detonou a defesa do influenciador paraibano, investigado por crimes contra menores.

Relembre o caso: Perfil de Hytalo Santos sai do ar após denúncia de Felca

No post, Felca, que é testemunha do processo, explicou que sentiu que os advogados de Santos e de seu marido Euro, estavam mais focados em descredibilizá-lo do que em defender os réus.

“Eu queria mesmo ser perguntado o máximo possível sobre o caso para esclarecer e ajudar no andamento do processo, mas muitas perguntas não foram sobre o caso. Já no início da audiência, percebi que os advogados da defesa estavam mais preocupados em me descredibilizar do que defender o acusado, muita doideira, um atropelando o outro, perguntas absurdas, me senti num circo com palhaços sem graça”, lamentou.







O influenciador também justificou sua postura cautelosa durante o depoimento e voltou a criticar a postura dos advogados de Hytalo Santos.

"Um tribunal não é uma rede social, meu objetivo era ajudar a justiça contribuindo com os fatos, mantendo o máximo possível da responsabilidade e respeito que a situação merece, sem atropelar ninguém e de forma direta para registrarem no processo. Nada disso inclui performar indignação. A galhofa deixei pros advogados do Hytalo”, escreveu.

Segundo Felca, apesar dos avanços conquistados nos últimos meses quando o assunto é adultização infantil, o Brasil ainda precisa avançar nas discussões sobre o tema.

“Ali estava sendo discutido algo crítico, uma criança que perde a infância é tão absurdo que tudo que é falado sobre isso é pouco, muito foi feito nesses últimos meses, mas ainda é pouco. O Brasil precisa amadurecer urgentemente a discussão sobre adultização infantil. Isso ainda é de responsabilidade de todos nós, por parâmetros mais claros e de proteção efetiva à infância”, acrescentou.





Em seu desabafo, Felca ainda detonou a postura dos advogados de defesa de Hytalo Santos, que questionaram se ele havia monetizado o vídeo “Adultização”, que deu origem à investigação contra Hytalo Santos e seu marido, Euro.

"Sobre o que o advogado do Hytalo distorceu para me acusar de hipocrisia e que foi indeferido, não tenho muito a dizer. Ele trabalhou duro para cunhar uma boa pergunta e o resultado foi esse. Antes falei que era um circo com palhaços sem graça, mas esse foi exceção, achei engraçado”, rebateu.

Por fim, o influenciador afirmou que, apesar do estresse provocado pela audiência, ele espera que ela resulte em mudanças concretas.

“Se toda essa pataquada servir para ajudar a causar mudanças, está valendo”, concluiu.