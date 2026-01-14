Reprodução/Instagram Camila Queiroz e Klebber Toledo celebram o primeiro mês de Clara.

Fofura!comemoraram, nesta nesta terça-feira (13), o primeiro mês de vida de Clara, a primogênita do casal. Sem revelar o rostinho da filha, os atores se derreteram pela pequena em uma postagem no Instagram.

No vídeo, a bebê aparece usando um lacinho no cabelo, ao lado de um bolo com uma vela com formato de número 1, marcando a idade da pequena.

Na legenda, o casal declarou o seu amor à primogênita.

"Há 1 mês você transformou as nossas vidas, filha. Hoje sabemos o que é esse amor inexplicável que sempre ouvimos dizer; hoje sabemos o que significa entrega de verdade. Quando você dorme, sentimos saudade e, ao invés de dormir também, passamos horas te observando, babando de amor e tentando aprender com cada som e cada movimento seu."

No texto, o casal revelou ser apaixonado por cada detalhe da pequena Clara.







"Seu cheirinho, seu cabelinho, seus dedinhos, seus barulhinhos… somos apaixonados por cada detalhe seu. Ser seus pais é o maior papel das nossas vidas. Te amamos com toda a força, Clara. A vida é muito melhor desde que você chegou", concluíram.

Clara, a primeira filha de Klebber Toledo e Camila Queiroz nasceu no dia 14 de dezembro de 2025. Na ocasião, o casal compartilhou uma série de lindas fotos desse momento especial nas redes sociais. No Instagram, a publicação alcançou 3 milhões de curtidas e mais de 40 mil comentários.

Os atores se conheceram durante as gravações da novela "Êta Mundo Bom", da Rede Globo, em 2016. Eles se casaram em 2018. Atualmente, o casal apresenta o reality show "Casamento às Cegas Brasil", da Netflix.