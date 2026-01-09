Wagner Moura compete na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho. O ator brasileiro enfrenta cinco concorrentes renomados de Hollywood: Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White. Conheça os concorrentes do brasileiro na categoria:
Joel Edgerton
Joel Edgerton nasceu em 1974 na Austrália e construiu carreira como ator e cineasta. Conhecido por papéis intensos em dramas e filmes de ação, também dirigiu produções como "The Gift"(2015). Participou de grandes franquias como "Star Wars", interpretando o jovem Owen Lars nos Episódios II e III. Atuou em "Zero Dark Thirty"(2012), "O Grande Gatsby"(2013), "Black Mass"(2015) e "Loving"(2016).
Em "Train Dreams", Edgerton interpreta um trabalhador rural que enfrenta desafios no Noroeste Pacífico no início do século XX. O filme explora temas sobre resiliência e sobrevivência em um cenário histórico marcado por transformações sociais.
Oscar Isaac
Oscar Isaac nasceu em 1979 na Guatemala e se naturalizou americano. Trabalhou em musicais, ficção científica e dramas independentes, ganhou o Globo de Ouro por "Show Me a Hero"(2015). Destacou-se em "Inside Llewyn Davis"(2013), "Ex Machina"(2014) e como Poe Dameron nas sequências de "Star Wars". Também atuou em "Annihilation"(2018) e na série "Moon Knight".
Em Frankenstein, Isaac vive o Barão Victor Frankenstein, um cientista obcecado pela criação de vida artificial. O filme revisita o clássico da literatura gótica com abordagem contemporânea.
Dwayne Johnson
Dwayne Johnson nasceu em 1972 na Califórnia e iniciou a carreira como lutador profissional da WWE. Tornou-se um dos atores mais bem pagos de Hollywood, conhecido por filmes de ação e comédias familiares. Estrelou "The Mummy Returns"(2001), "The Scorpion King"(2002), "Fast Five"(2011) e a franquia "Jumanji"(2017-2019).
Em "The Smashing Machine", Johnson retrata Mark Kerr, lutador de MMA que enfrentou ascensão meteórica e lutas pessoais intensas. O filme aborda os bastidores do mundo das artes marciais mistas e os desafios emocionais enfrentados por atletas de alto rendimento.
Michael B. Jordan
Michael B. Jordan nasceu em 1987 em Santa Ana, Califórnia, e ganhou reconhecimento em séries como "The Wire" e "Friday Night Lights". Destacou-se em "Fruitvale Station"(2013), que rendeu múltiplas indicações a prêmios. Protagonizou a franquia "Creed"(2015-2023), interpretou o vilão Killmonger em "Pantera Negra"(2018).
Em "Pecadores", Jordan faz dupla jornada interpretando gêmeos veteranos de guerra que enfrentam vampiros no Sul dos Estados Unidos em 1932. O filme mistura elementos de horror, drama histórico e crítica social.
Jeremy Allen White
Jeremy Allen White nasceu em 1991 em Nova York e ganhou projeção em "Shameless "(2011-2021), onde atuou em 134 episódios. Venceu múltiplos Emmys e Globos de Ouro pela série "The Bear"(2022-atual). Também atuou em "The Iron Claw"(2023) e "Fingernails"(2023).
Em "Springsteen: Deliver Me From Nowhere", White incorpora Bruce Springsteen durante a criação do álbum Nebraska (1982). Para o papel, o ator aprendeu violão e técnicas de canto, buscando capturar a essência do músico americano.