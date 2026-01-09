Longa está entre os indicados do Globo de Ouro
Wagner Moura compete na categoria de  Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho. O ator brasileiro enfrenta cinco concorrentes renomados de Hollywood: Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White. Conheça os concorrentes do brasileiro na categoria:

Joel Edgerton

Joel Edgerton nasceu em 1974 na Austrália e construiu carreira como ator e cineasta. Conhecido por papéis intensos em dramas e filmes de ação, também dirigiu produções como "The Gift"(2015). Participou de grandes franquias como "Star Wars", interpretando o jovem Owen Lars nos Episódios II e III. Atuou em "Zero Dark Thirty"(2012), "O Grande Gatsby"(2013), "Black Mass"(2015) e "Loving"(2016).

Em "Train Dreams", Edgerton interpreta um trabalhador rural que enfrenta desafios no Noroeste Pacífico no início do século XX. O filme explora temas sobre resiliência e sobrevivência em um cenário histórico marcado por transformações sociais. 

Oscar Isaac

Oscar Isaac nasceu em 1979 na Guatemala e se naturalizou americano. Trabalhou em musicais, ficção científica e dramas independentes, ganhou o Globo de Ouro por "Show Me a Hero"(2015). Destacou-se em "Inside Llewyn Davis"(2013), "Ex Machina"(2014) e como Poe Dameron nas sequências de "Star Wars". Também atuou em "Annihilation"(2018) e na série "Moon Knight".

Em Frankenstein, Isaac vive o Barão Victor Frankenstein, um cientista obcecado pela criação de vida artificial. O filme revisita o clássico da literatura gótica com abordagem contemporânea.

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson nasceu em 1972 na Califórnia e iniciou a carreira como lutador profissional da WWE. Tornou-se um dos atores mais bem pagos de Hollywood, conhecido por filmes de ação e comédias familiares. Estrelou "The Mummy Returns"(2001), "The Scorpion King"(2002), "Fast Five"(2011) e a franquia "Jumanji"(2017-2019).

Em "The Smashing Machine", Johnson retrata Mark Kerr, lutador de MMA que enfrentou ascensão meteórica e lutas pessoais intensas. O filme aborda os bastidores do mundo das artes marciais mistas e os desafios emocionais enfrentados por atletas de alto rendimento.

Michael B. Jordan 

Michael B. Jordan nasceu em 1987 em Santa Ana, Califórnia, e ganhou reconhecimento em séries como "The Wire" e "Friday Night Lights". Destacou-se em "Fruitvale Station"(2013), que rendeu múltiplas indicações a prêmios. Protagonizou a franquia "Creed"(2015-2023), interpretou o vilão Killmonger em "Pantera Negra"(2018).

Em "Pecadores", Jordan faz dupla jornada interpretando gêmeos veteranos de guerra que enfrentam vampiros no Sul dos Estados Unidos em 1932. O filme mistura elementos de horror, drama histórico e crítica social.

Jeremy Allen White

Jeremy Allen White nasceu em 1991 em Nova York e ganhou projeção em "Shameless "(2011-2021), onde atuou em 134 episódios. Venceu múltiplos Emmys e Globos de Ouro pela série "The Bear"(2022-atual). Também atuou em "The Iron Claw"(2023) e "Fingernails"(2023).

Em "Springsteen: Deliver Me From Nowhere", White incorpora Bruce Springsteen durante a criação do álbum Nebraska (1982). Para o papel, o ator aprendeu violão e técnicas de canto, buscando capturar a essência do músico americano. 

