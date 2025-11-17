Walt Disney Studios Motion Pictures Daisy Ridley em Star Wars





Daisy Ridley, conhecida por seu papel na franquia Star Wars, vai estrelar a história real de uma enfermeira da UTI que se tornou uma feroz lutadora de MMA.

O longa-metragem intitulado, Killa Bee, é sobre Bryony Tyrell, mãe de dois filhos, com mestrado em enfermagem e formação em biologia molecular, que trabalhava na UTI, durante o dia, enfrentando os desafios do sistema público de saúde britânico, enquanto à noite se transformava em uma das principais promessas do MMA, no Reino Unido.

A enfermeira de Southampton começou a praticar kickboxing na universidade e conquistou a faixa preta, antes de se dedicar às artes marciais mistas. Ela começou a competir como amadora, antes de chegar ao profissionalismo e conquistou vários cinturões.

Daisy Ridley disse: “A história de Bryony é de extraordinária coragem e resiliência. Fiquei profundamente comovida com sua jornada emocionante e inspiradora. Mal posso esperar para levar seu espírito para as telas”.

A Capture lançará as vendas internacionais do projeto, antes do American Film Market, da próxima semana. A produção está prevista para começar no segundo trimestre de 2026.

Escrito por Ruth Sewell, o filme será dirigido por Kenton Oxley e produzido pela Knockout Productions, em associação com a Picture Perfect e a Moviehouse Entertainment. A equipe de produção inclui os produtores Lucinda Thakrar, Mark Vennis e o produtor executivo Michael Foster.

Os produtores acrescentaram: “Bryony Tyrell está envolvida no projeto com Kenton Oxley desde o início e apoia a ideia de levar sua história inspiradora para as telas. Ela atua como consultora no projeto. O processo de roteirização foi moldado em um diálogo próximo com a família de Bryony, garantindo verdade emocional e integridade criativa em cada etapa. O diretor Kenton, amigo de longa data de Bryony, desde os tempos de escola, traz uma perspectiva profundamente pessoal para a história — uma perspectiva enraizada na confiança, na história e em uma forte lealdade criativa.”

O gerente de vendas internacionais, Nathan Wang, que intermediou o acordo com os produtores, comentou: “É uma verdadeira honra trabalhar neste projeto tão original, autêntico, inspirador e, acima de tudo, inesquecível. É a nossa primeira parceria com Daisy Ridley e estamos ansiosos para vê-la trazer a garra, a vulnerabilidade e a pura motivação inspiradora de Bryony para as telas.”