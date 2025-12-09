Reprodução/ Instagram Pablo Vares é ex de Leticia Spiller

Pablo Vares, ex-namorado da atriz Leticia Spiller, se tornou assunto nas redes sociais. Isso porque apareceu publicamente para expor uma crise financeira e pedir ajuda. Após a repercussão, a atriz reagiu ao desabafo do antigo companheiro.

"A vida desabando na frente de 236 mil seguidores aqui no Instagram, mas ninguém liga. Cansei de ter que ficar fazendo de conta que está tudo bem, porque não pode se mostrar mal, porque faz mal para o trabalho", iniciou o músico uruguaio.





"O trampo está muito ruim de qualquer forma, então tanto faz já. Fui o palhaço do Brasil durante anos entretendo todos vocês. Milhões vinham aqui rir dos meus vídeos ou se inspirarem em mim. Realmente, não tenho mais estrutura emocional para essa ambiguidade desproporcional de gente me parar na rua para pedir foto, mas eu não conseguir pagar as contas", acrescentou.

Em seguida, Pablo pontuou que muitas pessoas pensam que ele é rico. Segundo ele, essa percepção se dá pelos seguidores que ele acumula nas redes sociais e por já ter se relacionado com uma pessoa famosa.

Contudo, o músico fez questão de enfatizar que a situação não condiz com o que, de fato, ele passa diariamente. Ainda no desabafo, o ex-namorado de Leticia Spiller pediu auxílio.

"De pessoas vindo falar que devo ser rico porque tenho seguidor, visibilidade ou porque me relacionei com fulana ou mengana. Nada disso faz sentido. Cansei, mesmo. Não sei o que fazer. Não sei para onde vou, o que fazer com minhas coisas. Não sei o que fazer com meu trabalho. Estou preso num ciclo. Ajuda. Só isso. Ajuda, por favor", concluiu Pablo.

Após a repercussão das revelações feitas pelo artista, Leticia Spiller reagiu ao caso. Ela comentou um emoji de coração vermelho na publicação, feita no Instagram, onde o ex soma mais de 235 mil seguidores.

Relembre



Leticia Spiller e Pablo Vares estavam juntos desde 2017. O ex-casal se separou em novembro de 2023, após sete anos juntos. Atualmente, a artista namora Franclim Mendes da Silva, com quem ela assumiu o relacionamento em março de 2025.





A atriz retornará às telinhas da Globo em "Coração Acelerado". Na trama, interpretará Janete. A previsão é que o folhetim comece a ser exibido em janeiro, substituindo "Dona de Mim" na faixa das sete.