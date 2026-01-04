Instagram/@rafaelcardoso9 Rafael Cardoso reencontra filhos e fala em recomeço

Rafael Cardoso usou as redes sociais neste domingo (4) para mostrar momentos ao lado dos filhos e comentar o reencontro com Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 7, após um período de afastamento.

O ator também apareceu com Helena, de 2 anos, filha do relacionamento atual com Carol Ferraz.

Na publicação, Rafael fez um desabafo sobre o início de um novo ciclo e destacou a importância de estar presente na vida dos filhos.

“Início de ano não é sobre promessas. É sobre presença. Depois de tudo o que foi atravessado, estar aqui — com a Aurora, o Valentim, a Helena e a Carol — não é um detalhe da vida. É a vida no seu estado mais lúcido”, escreveu.

O ator seguiu refletindo sobre escolhas e consciência no momento atual.

“O novo não nasce do desejo. Nasce da consciência. De estar inteiro no agora, com o corpo alinhado, com a alma presente, com o coração disponível”, afirmou.

Ele concluiu dizendo: “Eu escolho presença. Eu escolho verdade. Eu escolho ficar. E quando a gente fica, a vida finalmente começa”.

Entenda o caso

Rafael Cardoso e Mari Bridi anunciaram o fim do casamento em dezembro de 2022.

Em 2023, a jornalista Sônia Bridi, mãe de Mari, entrou com uma ação judicial relatando episódios de violência e ameaças, o que resultou em uma medida protetiva. Na sequência, Mari Bridi também recorreu à Justiça com pedidos semelhantes.

Desde então, Rafael Cardoso passou um período mantendo contato com os filhos mais velhos apenas de forma virtual.