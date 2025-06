Reprodução/Instagram Rafael Cardoso

O ator Rafael Cardoso afirmou que não vê os filhos há mais de dois anos por causa de um processo de visita que está parado. O ator desabafou sobre a situação em entrevista ao programa Sensacional , da RedeTV! , exibido na segunda-feira (16). Segundo ele, o vínculo com Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 7, se mantém à distância e com dificuldades.

“ Hoje decidi viver por eles. Falo que vivo por eles. Não estou tendo contato físico com o Valentim e com a Aurora. A única coisa que posso fazer é ser o melhor exemplo para eles ”, declarou o ator durante a entrevista com Daniela Albuquerque.

Rafael contou que tenta se manter presente na rotina das crianças mesmo sem vê-las pessoalmente. “ Eu falo de vídeo com eles e pergunto: ‘O que vocês querem que o pai cozinhe para vocês?’. Aí, vou lá, cozinho, e largo lá na portaria do condomínio ”, explicou o artista.

Ele revelou que o processo judicial que trata do direito de visita está parado há seis meses. “ Elas ficam: ‘E, aí, papai, quando é que a gente vai se ver?’. O processo está parado lá há seis meses ”, relatou.

“ Tenho que vê-los, nem que seja uma visita assistida. Imagina: assassino, psicopata vê os seus filhos! Nem que seja na cadeia. E eu não ver os meus filhos… ”, completou.

O ator assumiu que já cometeu erros, mas criticou o que chama de narrativa distorcida.

“ Autorresponsabilidade é tudo, né? E a gente tem oportunidade de se melhorar, de crescer. Mas quando a história é mal contada ou contada parcialmente para que a retórica de alguém faça sentido… cansei ”, desabafou.

Rafael mencionou ainda um episódio em que Mariana Bridi, ex-esposa, teria invadido sua residência.

“ A Mariana, antes de eu ter ido na casa da Sônia, invadiu a minha casa, meu sobrinho abriu [a porta] ”, afirmou.

O ator tem dito que quer tornar pública a gravação do momento em que esteve na casa da ex-sogra.

“ Torço para que os vídeos de quando eu entrei lá vazem de alguma forma e que isso tudo venha à tona para ver a ‘destruição’ que eu fiz, o quanto foi aumentado. Torço de verdade, porque cansei de ser injustiçado ”, declarou.

No fim do bate-papo, Rafael concluiu: “ E não estou me vitimizando aqui, somente colocando a verdade como um ponto de tudo que aconteceu desde que eu comecei a [ser vítima] de alienação parental, onde eu só podia ver meus filhos se eu fosse na casa dela, isso sem nenhuma imposição judicial… ”.