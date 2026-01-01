Instagram/@paulinhaleittee Paulinha Leite comemora prêmio milionário

A ex-BBB Paulinha Leite voltou a chamar atenção nas redes sociais ao afirmar que acertou cinco números na Mega da Virada.

Nesta quinta-feira (1º), ela divulgou os números apostados e ironizou a Caixa Econômica Federal, que move uma ação judicial contra sua empresa.

“A Caixa já pode chorar agora”, escreveu ao comentar o resultado.

Conhecida por acumular vitórias em loterias, Paulinha garantiu a quina do concurso especial, mesmo sem levar o prêmio principal de R$ 1,09 bilhão, o maior da história das loterias no Brasil. Os números da aposta foram: 01, 04, 07, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 32, 33, 36, 39, 40, 44, 53, 56, 59 e 60.

A declaração ocorre enquanto a ex-participante do reality show enfrenta um processo movido pela Caixa contra a empresa Unindo Sonhos.

A Caixa afirma que somente ela pode oferecer serviços de loteria no país e tenta barrar a intermediação de apostas. Já a defesa de Paulinha diz que a empresa não faz sorteios e atua apenas na organização de bolões entre conhecidos e seguidores.

A Mega da Virada deste ano sorteou um prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão. O concurso, inicialmente previsto para 31 de dezembro, foi realizado na manhã desta quinta-feira (1º) após instabilidade no sistema. As dezenas sorteadas foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59.