Instagram/Reprodução/@keyalves Ex-BBB Key Alves anuncia gravidez

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves, de 25 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (4) para revelar que está grávida do primeiro filho. O anúncio foi feito em conjunto com o marido, o cantor Bruno Rosa, com quem ela está casada há pouco mais de um ano.

O casal compartilhou a novidade com os seguidores em um vídeo publicado no Instagram. Na trilha sonora do momento, a música Paredes Pintadas, interpretada por Bruno, ajudou a fazer a revelação.

A canção faz parte do álbum Rolê Do Rosa, um dos projetos mais recentes do sertanejo, conhecido também por faixas como Cerveja e Socorro e Indecisão.

No texto da publicação, os dois se emocionaram ao agradecer pela chegada do bebê, que já está no terceiro mês de gestação.

“Meu e seu, seu e meu nosso amor… Deus obrigada por ouvir nossas orações, nossos pedidos sempre foram algo que o senhor nunca deixou de cumprir. O senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3!!!"

"Chegou sem avisar e tomou conta de nós e agora, sim, sabemos o verdadeiro significado de amar um filho e estamos surpresos pelo tempo que chegou, mas chegou na melhor hora, porque o senhor sempre faz as coisas certas nas horas certas. Obrigada por realizar mais um sonho nosso e agora com toda certeza o maior de todos construir nossa família.”

Nos comentários, não faltaram mensagens de carinho e apoio à nova fase do casal. Entre as manifestações, a da influenciadora Keyt Alves, irmã gêmea de Key, chamou a atenção: “MEU DEUS VOU SER TITIA 🥹🥹. Que Deus proteja e abençoe essa família linda 🥹❤️❤️❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 eu já te amo neném”, escreveu.