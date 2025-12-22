Reprodução Instagram Gabriela Loran





A atriz Gabriela Loran, de 32 anos, voltou a movimentar as redes sociais nesta segunda-feira (22) ao compartilhar um registro em que aparece de biquíni na Praia da Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro. Intérprete de Viviane na novela "Três Graças", da TV Globo, a artista aproveitou um dia de folga para curtir o calor carioca ao lado de amigos e colegas de elenco.

Entre as companhias estavam os atores Paulo Mendes, Lucas Righi e Vinícius Teixeira, que também integram a trama. O clima descontraído do encontro e a boa forma exibida por Gabriela chamaram a atenção dos seguidores, fazendo com que a imagem rapidamente ganhasse destaque em outras plataformas.

No X, antigo Twitter, a foto viralizou e rendeu uma enxurrada de comentários. “Belíssima! Que mulher maravilhosa!”, escreveu um internauta. Outro brincou ao citar a novela. “Desse jeito o Leonardo vai ficar com ciúmes!”, em referência ao personagem vivido por Pedro Novaes. Já um terceiro comentou de forma bem-humorada: “Tudo é motivo para Viviane fechar a farmácia."





1 milhão de seguidores

Além da repercussão do clique na praia, a atriz também vive um momento especial fora da ficção. Recentemente, Gabriela Loran comemorou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram e usou as redes sociais para refletir sobre a trajetória que a levou até ali. Em um longo texto, ela agradeceu ao público que a acompanha desde o início, à família e ao papel transformador da internet em sua vida.





“Esse milhão não é só um número. É história, é insistência, é afeto, é coragem”, escreveu a atriz, destacando que a visibilidade proporcionada pela novela abriu novas possibilidades profissionais e pessoais. Segundo Gabriela, ocupar espaços com verdade foi essencial para mudar sua realidade e realizar sonhos que antes pareciam distantes.



