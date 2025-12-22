Reprodução | Instagram Camisa 10 do Santos passa por artroscopia para tratar lesão no menisco; especialista alerta para cuidados no pós

O atacante Neymar passa por uma artroscopia no joelho esquerdo nesta segunda-feira (22) para tratar uma lesão no menisco. O problema vinha sendo administrado pelo jogador nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, período em que o camisa 10 do Santos atuou mesmo com dores e limitações físicas, em meio à luta do clube contra o rebaixamento.

A artroscopia é um procedimento minimamente invasivo, realizado por meio de pequenas incisões e com o auxílio de uma microcâmera, que permite ao médico avaliar e tratar lesões internas da articulação. No caso de Neymar, a intervenção tem como foco o menisco, estrutura fundamental para a absorção de impacto e a estabilidade do joelho.

“O menisco funciona como um amortecedor essencial. Quando está lesionado, cada impacto aumenta significativamente a chance de agravamento do quadro”, explica o ortopedista Pedro Ribeiro.

Segundo o especialista, atuar com esse tipo de lesão eleva o risco de danos estruturais mais graves, especialmente em atletas de alto rendimento. “Jogar sem a articulação totalmente reabilitada abre margem para sequelas de longo prazo, ainda mais em um jogador que já passou por uma reconstrução do ligamento cruzado anterior”, alerta.

O tempo de recuperação após uma artroscopia varia conforme a extensão da lesão e o tipo de reparo realizado, mas geralmente envolve fisioterapia precoce, fortalecimento muscular e retorno progressivo às atividades esportivas.

“Apesar de ser considerada uma cirurgia simples, o pós-operatório precisa ser respeitado. A pressa para voltar aos gramados pode resultar em novas lesões e afastamentos mais prolongados”, ressalta o especialista.

A expectativa é que Neymar fique afastado por algumas semanas, com reavaliações periódicas antes de retomar o ritmo de jogo. O objetivo é garantir não apenas um retorno seguro ao Santos, mas também a preservação da carreira do atacante a médio e longo prazo.