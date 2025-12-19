Reprodução Instagram Justiça proibiu Paulo Miklos de se aproximar da ex-mulher





A Justiça de São Paulo concedeu uma medida protetiva em favor da diretora de audiovisual Renata Galvão, de 46 anos, contra o cantor e ator Paulo Miklos, de 66. A decisão, revelada pela coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, determina que o ex-integrante dos 'Titãs' mantenha distância mínima de 300 metros da ex-mulher e de seus familiares, além de proibir qualquer tipo de contato, direto ou indireto, e a presença em locais frequentados por ela.

O pedido foi apresentado pelos advogados de Renata e se apoia em uma série de acusações consideradas graves. Na notícia-crime, a diretora afirma que o relacionamento foi marcado por conflitos recorrentes, que teriam se intensificado durante o processo de divórcio. Segundo o relato, fotos recentes de sua residência foram anexadas aos autos sem o seu consentimento. Ela sustenta que um funcionário de Paulo Miklos teria entrado no imóvel sem autorização, a mando do artista, para registrar as imagens.

Ainda de acordo com a denúncia, o mesmo funcionário teria retornado à casa em outra ocasião para retirar obras de arte de alto valor enquanto Renata estava fora do país. Os episódios são apontados como invasão de privacidade e reforçam, segundo a defesa da diretora, a necessidade da medida protetiva.

Outro ponto sensível do processo envolve um suposto aborto forçado ocorrido em 2015. Renata afirma que foi submetida ao procedimento sem seu consentimento, após Paulo Miklos declarar que não queria a criança e que o nascimento do bebê seria uma “crueldade” contra ele. No documento, ela também relata ameaças constantes, ofensas verbais e episódios de controle, incluindo a acusação de que o músico teria acessado seu e-mail pessoal, alterado a senha e provocado a perda de documentos profissionais.

INÍCIO E FIM DO CASAMENTO

O casal oficializou a união em 2019 e anunciou a separação em setembro de 2024. Desde então, enfrenta um divórcio litigioso. Renata, que também atuava como empresária de Miklos, registrou boletins de ocorrência ao longo deste ano, nos quais afirma ter vivido situações de medo durante o casamento, chegando a se trancar no quarto em algumas ocasiões para se proteger.

PRONUNCIAMENTO DA DEFESA

Procurada pelo Portal iG, a defesa de Paulo Miklos negou todas as acusações. Em nota assinada pelo advogado Roberto Pagliuso, os relatos foram classificados como “fatos mentirosos”, que teriam sido vazados de forma ilegal com o objetivo de atingir a reputação do artista. Segundo o comunicado, “durante as investigações ficará clara a absoluta inconsistência das acusações”, acrescentando que o que vem sendo divulgado “sugere um enredo criminal que não existe” e faria parte de uma estratégia no contexto da ação de divórcio. A defesa também destacou que o processo corre sob segredo de Justiça.



