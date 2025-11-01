Reprodução/Instagram Padre Fábio de Melo

Padre Fábio de Melo abriu o coração durante o programa "Angélica Ao Vivo", exibido pelo GNT. O religioso contou que luta contra a ansiedade e que um de seus gatilhos seriam as redes sociais. Ele ainda revelou que passou por momento difícies e que precisou ser internado em uma das ocasiões em que passava por uma crise.

"Eu quase morri. Me internei. Foi muito cruel o que eu passei. Identifiquei que boas partes das minha ansiedade e dos meus medos vinham das redes sociais. Tenho uma saúde mental que exige cuidados. Isso é genético e não tenho como mudar," começou ele.

"Tenho como tentar contornar A epigenética está aí para mostrar que nós não estamos determinados pelo que a geneticamente carregamos. Como tenho históricos terríveis de suicídios na minha família, identifiquei que a minha principal fonte de ansiedade e de medo era a redes social. Para que vou alimentar uma coisa que me faz mal?," finalizou.







Diante da situação, Angélica comentou em suas redes sociais. "Ouvir o Padre Fabio de Melo dizer que um dos maiores desafios dele é lidar com as redes sociais faz a gente pensar. Porque é real: elas aproximam, mas também nos comparam, nos distraem e, muitas vezes, nos afastam da gente mesmo."

Ela ainda ressaltou: "A mente vai ficando cansada, cheia de ruído, e a gente finge que tá tudo bem, quando, na verdade, só precisava de silêncio, de pausa, de alguém pra ouvir. Cuidar da saúde mental é também reconhecer quando não dá pra lidar sozinho. Procurar ajuda, conversar, pedir acolhimento não é sinal de fraqueza, é coragem. A vida fora da tela continua sendo o melhor lugar pra se reencontrar."



